УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Во Львове подростки жестко отметелили пенсионеров

13 сентября 2020, 17:04

Жуткий инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого

Полиция
Во Львове подростки жестко отметелили пенсионеров / УНИАН

Новости Львова - в городе подростки жестоко избили двух пожилых мужчин.

Об этом в воскресенье, 13 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции по Львовской области.

По их словам в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице имени Богдана Хмельницкого во Львове было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В другой комнате этого же дома находился еще один человек с многочисленными телесными повреждениями.

Вскоре выяснилось, что погибшим оказался 70-летний житель Львова. Подозреваемых в совершении убийства удалось задержать через несколько часов.

"Через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовкивщины в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления", ‒ заявили сотрудники львовской полиции.

По факту преступления уже открыли уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают остальные обстоятельства инцидента.

Читайте такжеВ Одессе пьяные хулиганы отмутузили пенсионерку

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Во Львове на проспекте Красной Калины возле подъезда жилого дома группа детей напала на сверстника и жестоко его избила.
  • При этом в избиении принимали участие не только мальчики, но и девочки, а пострадавшему, который лежал на асфальте, наносили сильные удары, в том числе и в голову.

новости Львова драка пенсионеры полиция подростки
Сейчас вы просматриваете новость «Во Львове подростки жестко отметелили пенсионеров». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:38
В Офисе генпрокурора озвучили ущерб от аннексии Крыма
17:37
Синоптик рассказала, когда Украину накроет осенняя погода
17:14
В оппозиции Беларуси назвали условие признания Путина национальным героем Видео
17:04
Во Львове подростки жестко отметелили пенсионеров
16:36
Около 100 тысяч белорусов сквозь штурм силовиков идут к резиденции Лукашенко Видео
16:32
Хакеры пригрозили Лукашенко ударом по главным сайтам Беларуси Видео
16:00
В РФ рассказали, сколько стран хотят вакцину Спутник-V от коронавируса
15:53
На фоне протестов в Минске закрыли метро и ограничили мобильный интернет Видео
15:46
В ЦИК оценили вероятность отмены местных выборов в городах и районах красной зоны Видео
15:21
В ЕС отказались решать судьбу Северного потока-2 Видео
15:11
Полуголые активистки Femen устроили акцию протеста в белорусском посольстве во Франции Видео
15:07
Россия отправляет армию и технику в Беларусь: стало известно о планах Москвы Видео
14:38
Лавров упрекнул ЕС в желании не отстать от США и "наказать Россию" Видео
14:37
В Одессе пьяные хулиганы отмутузили пенсионерку Видео
14:11
Марш героев в Минске: силовики начали задерживать людей Видео
13:59
В украинском МИД призвали усилить санкции против РФ за "выборы" в Крыму
13:49
Гороскоп для всех на Славянский Новый год: скандал и любовные успехи Видео
13:21
Киев и 19 областей не могут вырваться из коронавирусного карантина Видео
13:14
Ужесточение карантина в Киеве с 14 сентября: что запретят в столице Видео
12:50
В них можно выдержать всё: в моду из 80-х пришли широкие пальто - фото Фото
12:29
Степанов увидел риск повторения в Украине итальянского сценария по Covid-19 Видео
11:53
В Минске перед Маршем героев стягивают на улицы военную технику Видео
11:45
В Киеве девушка за рулем авто перепутала педали и сбила женщину
11:40
Гороскоп для всех на 13 сентября: увлекательные дела и крах надежд Видео
11:16
Почему Украина еще не скоро станет Европой мнение
11:09
Путин не верит, что протестующие свергнут Лукашенко - Bloomberg Видео
11:06
Вакцина от COVID-19 и повторное заражение: в Минздраве предупредили украинцев Видео
10:54
Для Петра Алексеевича Украины без Порошенко не существует мнение
10:19
В AstraZeneca сделали заявление о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19 Видео
10:17
Немецкий вирусолог рассказал, что не так со стратегией борьбы с Covid-19 Видео
09:29
В оппозиции Беларуси рассказали о главной слабости режима Лукашенко Видео
09:04
День парикмахера 2020: яркие оригинальные открытки и душевные стихи
09:03
Коронавирус в Украине "очумел" – за сутки выявили почти 2500 больных Видео
08:58
Представитель ОРДЛО в ТКГ объяснил, почему опасно инспектировать Донбасс с боевиками Видео
08:48
Венедиктова рассказала, как проверяют подлинность пленок Деркача Видео
08:25
За что белорусы могут сказать спасибо Лукашенко мнение
08:04
Задержанный во время протестов в Могилеве рассказал о нещадных пытках Видео
07:30
У ФРГ есть шесть вариантов сказать "нет" Северному потоку-2 - СМИ Видео
06:54
Бюджет "спылесосили", украинцев ждет небывалая инфляция мнение
06:16
Врач рассказал, будут ли в Киеве закрывать школы на карантин из-за Covid-19
05:43
В Instagram Заворотнюк впервые за полгода появилось сообщение
05:11
Поднимется ли курс доллара выше 28 гривен: эксперты дали прогноз Видео
04:45
Альгинатная маска вернет молодость - потрясающий лифтинг лица дома
04:10
Астрологи предупредили, кому грозит фиаско из-за скупости
03:44
Гороскоп на сентябрь 2020: одному знаку Зодиака сулят "потрясные" результаты
03:11
Ученые нашли связь между обедом в ресторане и риском заразиться Covid-19
01:57
Как коронавирус поражает бронхи: ученые показали фото
01:28
На Сумщине упал и загорелся легкомоторный самолет
00:55
В ЦИК Беларуси ни сном ни духом о дате инаугурации Лукашенко Видео
00:29
"Сорваны пломбы": журналист проекта Схемы Ткач пожаловался на проникновение в дом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять