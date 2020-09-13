Во Львове подростки жестко отметелили пенсионеров / УНИАН

Новости Львова - в городе подростки жестоко избили двух пожилых мужчин.

Об этом в воскресенье, 13 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции по Львовской области.

По их словам в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице имени Богдана Хмельницкого во Львове было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В другой комнате этого же дома находился еще один человек с многочисленными телесными повреждениями.

Вскоре выяснилось, что погибшим оказался 70-летний житель Львова. Подозреваемых в совершении убийства удалось задержать через несколько часов.

"Через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовкивщины в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления", ‒ заявили сотрудники львовской полиции.

По факту преступления уже открыли уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают остальные обстоятельства инцидента.

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