Во Львовской области обнаружили мутировавший тип COVID-19

Мутации коронавируса обнаружили во Львовской области / Reuters

Во Львовской области обнаружили мутировавший тип коронавируса.

По словам львовского эпидемиолога Натальи Тимко, всего в Украине распространены пять видов коронавируса, пишет Суспільне.

"Мы не определяем (Львовский лабораторный центр), но положительные образцы периодически направляются в лабораторию Центра общественного здоровья и они этот материал обрабатывают для проведения секвенирования. Коронавирус типа В1.1 является китайского происхождения. Типы образцов направляются далее", – отметила специалист.

Также она добавила, что ввиду праздников в области уменьшилось количество обращений граждан с симптомами COVID-19. Но это не означает, что потенциальные больные не могут переносить вирус.

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