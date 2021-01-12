Во Львовской области обнаружили мутировавший тип COVID-19

В нашей стране на сегодняшний день обнаружили пять видов опасного вируса.
Во Львовской области обнаружили мутировавший тип коронавируса.
По словам львовского эпидемиолога Натальи Тимко, всего в Украине распространены пять видов коронавируса, пишет Суспільне.
"Мы не определяем (Львовский лабораторный центр), но положительные образцы периодически направляются в лабораторию Центра общественного здоровья и они этот материал обрабатывают для проведения секвенирования. Коронавирус типа В1.1 является китайского происхождения. Типы образцов направляются далее", – отметила специалист.
Также она добавила, что ввиду праздников в области уменьшилось количество обращений граждан с симптомами COVID-19. Но это не означает, что потенциальные больные не могут переносить вирус.
Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Мутировавший COVID-19 связали с неким пациентом из Кента. Считается, что это первый случай появления в мире нового штамма коронавируса.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-"мутант" более склонен к заражению детей.
Автор: Екатерина Трохимчук