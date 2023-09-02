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Военные цели в России за 1 500 км уже не проблема для Украины − Данилов

Анна Ярославская
2 сентября 2023, 08:18 обновлено 2 сентября, 08:23
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Гражданство оружия, которое применяют по территории страны-агрессора и оккупанта РФ, украинское, заявил секретарь СНБО.
Данилов, Залужный, взрыв в Сольцах
Украина атакует только военные объекты РФ - Данилов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

Оружие, которое применяется для ударов по территории страны-агрессора РФ, имеет украинское происхождение. Причем цели даже за 1500 км уже не являются проблемой. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского Радио.

По его словам, Украина уже длительное время работает над собственной ракетной программой и беспилотниками.

"Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, − это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет. И использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний", - сказал секретарь СНБО.

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Данилов добавил, что украинские войска уже смогут поражать цели и на 700, и даже на 1000-1500 км.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина атакует только военные объекты РФ, а подрывы нефтеперерабатывающих заводов или других объектов − это дело рук российских партизан. Украина их не контролирует.

"Мы атакуем или заводы, или военные производства − компоненты, которые убивают наших детей. Мы должны положить этому конец", − сказал Данилов.

Ракетная программа Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поразила цель на дальности более 700 км своим дальнобойным оружием. Предположительно речь шла об ударе по аэродрому в Пскове на территории РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина ударила по оккупантам России в Крыму своей новой ракетой. В результате был поражен зенитный ракетных комплекс захватчиков С-400.

"Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно", - отметил Данилов.

Издание The War Zone писало, что Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы. Отмечается, что дальность ракеты составляет 400 километров. Ракета может запускаться из той же установки, что и противокорабельный вариант.

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