Военный эксперт пояснил, кто вбрасывает в западные СМИ "зраду" о войне на Донбассе

Русские лоббисты вбрасывают в западные СМИ "зраду" о войне на Донбассе / ua.depositphotos.com

На текущий момент в некоторых западных СМИ, порой вполне авторитетных и известный, довольно часто обсуждаются в достаточной степени пессимистические сценарии русско-украинской войны на донбасском участке. И ни один из них не предусматривает заключения Киевом на своих условиях мирного соглашения с Москвой. Но, как высказался известный военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "FREEДОМ", такие материалы ‒ чистой воды кремлевский лоббизм.

"Надо вспомнить о свежей статье, которая была опубликована не где-нибудь, а на сайте CNN. Перечисляется топ-3 сценария. Все переполнены пессимизмом. Но я бы не советовал такому уделять много внимания. Если посмотреть, что за сценарии там изложены ‒ то оптимистического сценария для Украины там нет. И, что самое главное, вся тройка сценария прямо противоречат нынешней политике администрации Байдена. Соответственно, я делаю вывод ‒ статья полностью заказная. А заказывали ее люди, которые продвигают интересы Кремля в США. Поэтому там только худшие сценарии и перечислены. Все – чистейшей воды лоббизм ", – считает специалист.

Читайте такжеУгроза нападения Беларуси остается, Лукашенко собрался мобилизовать 35 тысяч человек – Жданов

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинские войска, по всей вероятности, не планируют вести из предоставленных США реактивных систем залпового огня (HIMARS) обстрел российских земель, но по временно аннексированному полуострову Крым ‒ такие удары весьма вероятны.

Позднее Жданов говорил, что полномасштабной военной агрессией российской армии против Украины управляет не какой-нибудь генерал, а лично русский диктатор Владимир Путин. И он точно будет гнать оккупантов в бой, не считаясь с потерями ‒ до последнего бойца.

"В России войной руководят не генералы, а политики. Точней главный из них – Путин. Потому-то армейские все атакуют и атакуют ‒ пока солдаты не кончатся. Вот, они уже сейчас перекидывают войска [на Донбасс ‒ Главред] для того, чтобы выполнить приказ Путина", – считает специалист.

Другие новости: