Военный эксперт пояснил, почему русские оккупанты так вцепились за Бахмут

Александр Мусиенко полагает, что за позиции в районе Бахмута русские оккупанты будут держаться до последнего.

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Александр Мусиенко пояснил, почему русские оккупанты так вцепились за Бахмут / коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, Главред

Российские оккупанты так вцепились в Бахмут из-за того, что путинские генералы крайне любят в современной войне заниматься исторической реконструкции. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Они очень хотят сыграть в историческую реконструкцию. В РФ любят аналогии со Второй мировой войной, но в битве за Бахмут они могут оказаться в роли шестой немецкой армии Паулюса под Сталинградом. Тогда фактически группировка немецких войск была взята в окружение. Немцы пытались провести три контрнаступательных операции, чтобы разорвать кольцо (все потерпели неудачу), и в конечном итоге сдались и многие погибли. Думаю, что и здесь россияне сыграют в реконструкцию, но окажутся на стороне армии Паулюса и могут быть взяты в окружение", ‒ сказал он.

Мусиенко полагает, что за позиции в районе Бахмута русские оккупанты будут держаться до последнего.

"Но они все равно будут пробовать. Мы видим, что враг все равно цепляется за какие-то отрезки земли, пробует закрепиться и будет пытаться развить определенный успех. А дальше все будет зависеть от того, как быстро мы установим контроль за флангами. Но даже это, контроль за флангами и взятие Бахмута под огневой контроль артиллерии и минометного огня, не означает, что Россия сразу может выйти. Они отойдут на словах - допускаю, что где-то за реку Бахмутка. Возможно, займут там оборону, но будут цепляться именно там, потому что после объявления о якобы захвате города сразу бежать и отходить россияне не будут", ‒ подытожил он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

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