Военный эксперт спрогнозировал, кто может возглавить заговор против Путина

По всей вероятности, говорит Олег Жданов, антипутинскую коалицию в России может возглавить секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Путин, Жданов / коллаж фото УНИАН

В случае, если в стране-агрессоре, России, некой группе силовиков или политиков удастся отстранить Путина от власти, то в ней немедленно выдвинется лидер – и им, скорее всего, станет нынешний секретарь совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом во время чата на сайте Главред сказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

"Сегодня такого политика [способного возглавить заговор против Путина − Главред] в России я не вижу. Впрочем, это необязательно должен быть политик. Это может быть и коллективное решение. Русские такое любят, для них это традиционно – опять может найтись какой-нибудь "комитет спасения России", как это было в имперские времена. А еще не забывайте, что любая революция всегда порождает своих героев. Сначала она их порождает, потом она их казнит. Так исторически сложилось", − сказал он.

Как считает Жданов, если секретарь совбеза РФ Николай Патрушев (как вождь клана "чекистов") сумеет составить коалицию с военными и олигархами, то судьба Путина будет предрешена.

видео дня

"Поэтому если какая-то группа политиков или силовиков отстранит Путина от власти, поверьте, сразу же появится лидер в этой группе. Сохранит ли он потом власть, это уже будет неважно. Но важен сам факт, что он появится и будет осуществлять транзит власти. Как транзит власти будет происходить – мирным или силовым путем, сегодня трудно предугадать, это все гадание на кофейной гуще. Но такой лидер появится. Одним из таких лидеров я бы назвал Патрушева. Он очень влиятельный человек, за ним стоят силовики. Если Патрушев договорится с военными и олигархами, они могут Путина ликвидировать в считанные часы", − подытожил он.

Смена власти в России

Давно ходят слухи о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина. Соответственно, в России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Позднее политолог Владимир Фесенко напомнил, что уже не первый год обсуждается информация о возможном преемнике самого Путина.

"Новейшая версия этой темы — преемником должен стать Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ и, что гораздо важнее, сын всесильного секретаря Совета безопасности РФ и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева. Говорят, что Путин клятвенно обещал Николаю Платоновичу, что обязательно сделает его сына своим преемником. Но вот незадача — обещал, но все никак не выполнит свое обещание. И что тогда делать главному силовику России? А может устранить реального Путина и якобы от его имени (через "двойника") заявить, что он уходит на покой, а своим преемником назначает молодого и талантливого Дмитрия Патрушева? Поверят этому или нет — другой вопрос. Как и возможные последствия такого события. Для нас важна сама хотя бы теоретическая возможность такого сценария", - подытожил Фесенко.

Другие новости о проблемах Путина: