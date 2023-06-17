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Война России против Украины продлится минимум еще два года - эксперт

Юлия Куришко
17 июня 2023, 01:30
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Украинцы показали, что Кремль недооценил их очень высокую способность вести войну, считает Александр Морозов.
Война России против Украины продлится минимум еще два года - эксперт
Морозов рассказал о продолжительности войны/коллаж: Главред, фото: facebook / amoro59, 93-я ОМБр Холодный Яр

В интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов сделал прогноз о сроках войны России против Украины.

"Конечно, прогнозировать всегда сложно, потому что события могут меняться из-за внезапных обстоятельств. Однако если все будет происходить так, как сейчас, активное военное противостояние украинцев и россиян продлится еще как минимум два года. Украинцы показали, что Кремль недооценил их очень высокую способность вести войну, а Москва по-прежнему имеет огромные ресурсы для продолжения боевых действий", - рассказал Морозов.

Это война на истощение. Возможно, все остановится в результате какого-либо события, признаков которого пока мы не видим, подытожил эксперт.

Смотрите видео версию интервью с Александром Морозовым:

Напомним, что Морозов рассказал, при каких условиях страны Запада применят наземные войска и ракетные удары по России. В качестве ответа страны Запада могут применить как наземные войска, так и нанести ракетные удары.

Оппозиционер назвал сроки смены власти в РФ. В стране-агрессоре РФ на сегодня нет варианта смены власти, заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

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