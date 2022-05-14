УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война в Украине развеяла главный миф о России, который держал в страхе даже США - историк

14 мая 2022, 01:32

На Западе боялись мощного удара со стороны РФ, после которого Украина посыпалась бы буквально в первые дни, а военная помощь оказалась бы в руках Кремля.

Путин, армия РФ
Миф о второй армии мира держал в страхе почти все страны / Фото УНИАН

Несколько месяцев войны в Украине привели к самому важному - они развеяли миф о непобедимости российской армии. Ведь убежденность в том, что армия РФ - вторая в мире, держала в страхе почти все страны, в том числе и США.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович.

"Самое важное, что произошло за два месяца войны в Украине – это развеянный миф о непобедимости российской армии, что Россия имеет настолько мощные вооруженные силы, которые дают ей право каким-то образом влиять на глобальные события", - сказал Вятрович.

По его словам, на Западе боялись мощного удара со стороны РФ, после которого Украина посыпалась бы буквально в первые дни, а также боялись, что любая оказанная Украине помощь окажется в РФ, что только усилит Россию.

"Миф о второй армии мира держал в страхе почти все страны. Он сдерживал даже первую армию мира – американскую. Этот миф сдерживал западный мир, и он долго не решался поддержать Украину (…) Однако украинцы устояли и показали, что они могут и умеют использовать помощь, которую получают от Запада", - отметил историк.

Как сообщал Главред, ранее Владимир Вятрович заявил, что Россия не способна очень долго вести войну против Украины. Если президенту РФ не удастся в ближайшее время что-либо подать россиянам как свою победу, то его власть начнет шататься.

Другие новости:

viber
война в Украине Владимир Вятрович новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Щедрые подарки судьбы и большое везение: для кого из знаков эти два месяца станут счастливымиЩедрые подарки судьбы и большое везение: для кого из знаков эти два месяца станут счастливыми Гороскоп на завтра, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньгиГороскоп на завтра, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годыСказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы Из патриотов – в предатели: Аваков пообещал лично пристрелить одиозного КивуИз патриотов – в предатели: Аваков пообещал лично пристрелить одиозного Киву Кредитные каникулы: как будут наказывать должников после войныКредитные каникулы: как будут наказывать должников после войны
Поддержите Главред

Последние новости

01:32

Война в Украине развеяла главный миф о России, который держал в страхе даже США - историк

00:51

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:39

Брутальный Хлывнюк украсил обложку американского глянца

00:25

Зеленский поведал о сложных переговорах с Россией по Азовстали

00:06

"Ты плачешь": Каменских презентовала клип о войнеВидео

Реклама
13 мая, пятница
23:56

Какое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбрать

23:27

Дорофеева интригует новым дуэтом в сети

23:24

Намечается "зрадонька": Арестович поведал о планах России пойти в новое наступление

23:03

"Учитесь у них": Лукашенко восхитился тактикой ВСУ против войск ПутинаВидео

22:39

"Первая за 77 дней фотография": Брежнева показала, как праздновали день рождения Меладзе в Италии

22:37

Вятрович объяснил, почему Путина наверняка ожидает ужасный конецВидео

22:37

Не преувеличивайте: Верещук высказалась об эвакуации из АзовсталиВидео

22:35

Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьВидео

22:02

Западные эксперты пояснили, почему наступление оккупантов на Донбассе выдыхается

21:54

Рождение ребенка: в "Дие" снова доступны услуги еМалятко

21:45

Оккупанты к чему-то готовятся: из Севастополя вышли все подлодки Черноморского флотаВидео

21:25

"Никто из спортсменов не виноват": легендарный футболист предал Украину и оскандалился заявлениемВидео

21:23

В Пентагоне говорят, как артиллерия ВСУ срывает продвижение оккупантов на ДонбассеВидео

21:16

Позиция Украины неизменна: Кулеба обсудил с Боррелем эмбарго на российскую нефтьВидео

20:57

Сенсация на Евровидении 2022: за день до финала ставки букмекеров на победу Украины зашкаливаютВидео

Реклама
20:36

Стрелял в голову: установлена личность рашиста, который хвастался жене убийствами

20:19

Переворот в РФ и свержение Путина — инсайд украинской разведкиВидео

20:10

Monobank возобновляет работу двух сервисов: подробности

19:44

Путин тяжело болен: в Британии раскрыли страшный диагноз хозяина КремляВидео

19:36

Не могут успокоиться: хакеры из России пригрозили сорвать победу Украины на ЕвровиденииВидео

19:36

Россия потеряла шанс захватить Украинумнение

19:35

Россияне пробили новое дно: допрашивают детей в Мариуполе

19:23

Кулеба пояснил ситуацию, при которой Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго против РФ

19:23

Глава Пентагона впервые с начала войны поговорил с ШойгуВидео

19:08

Лунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от беды

19:07

Анормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в УкраинеВидео

18:59

ВСУ заходят в тыл рашистам: штурм оккупантов захлебнулся на трех направленияхВидео

18:56

Иван Яковина. Наша арта - лучшая в мире: как цифровые технологии помогают мочить оккупантовВидеоблоги

18:55

Русские оккупанты подло убили украинца пулей в спину, когда тот попросился в туалет

18:53

Тимошенко рассказал, как удалось возобновить водоснабжение в Николаеве

18:51

В разведке Украины рассказали, когда ждать переломного момента в войне с РФВидео

18:39

Устроят ад рашистам в небе: ФРГ планирует вооружить Украину мощными системами ПВОВидео

18:17

Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы

18:10

Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: там "поддерживают терроризм"

18:06

Россия ищет способ осуществить блицкриг-2: зачем Лукашенко гонит войска к украинской границемнение

Реклама
18:04

Британия ударила санкциями по Кабаевой и по бывшей жене Путина: кто еще в списке

17:59

Помощь на €30 млрд: в G7 планируют бюджетную поддержку УкраиныВидео

17:53

Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступокВидео

17:53

"Мы сейчас только теряем": Горбунов рассказал о заработках во время войны

17:33

"Что с тобой не так?": глава ФБУ зашкварился братанием с россияниномВидео

17:20

"Высокоточные и очень эффективные": Залужный показал яркие фото работы бойцов ВСУ с гаубицами M777Фото

17:19

Статус кандидата в ЕС и контрибуции от России: Дуда сделал заявление в поддержку УкраиныВидео

17:06

В РФ пылает завод приближенного к Путину миллиардера ПумпянскогоВидео

17:05

"Насиловали по очереди": украинка рассказала о нечеловеческих зверствах оккупантовВидео

16:56

Оккупантов выбивают из-под Харькова: в США рассказали о контрнаступлении ВСУВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять