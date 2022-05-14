Война в Украине развеяла главный миф о России, который держал в страхе даже США - историк

Миф о второй армии мира держал в страхе почти все страны / Фото УНИАН

Несколько месяцев войны в Украине привели к самому важному - они развеяли миф о непобедимости российской армии. Ведь убежденность в том, что армия РФ - вторая в мире, держала в страхе почти все страны, в том числе и США.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович.

"Самое важное, что произошло за два месяца войны в Украине – это развеянный миф о непобедимости российской армии, что Россия имеет настолько мощные вооруженные силы, которые дают ей право каким-то образом влиять на глобальные события", - сказал Вятрович.

По его словам, на Западе боялись мощного удара со стороны РФ, после которого Украина посыпалась бы буквально в первые дни, а также боялись, что любая оказанная Украине помощь окажется в РФ, что только усилит Россию.

"Миф о второй армии мира держал в страхе почти все страны. Он сдерживал даже первую армию мира – американскую. Этот миф сдерживал западный мир, и он долго не решался поддержать Украину (…) Однако украинцы устояли и показали, что они могут и умеют использовать помощь, которую получают от Запада", - отметил историк.

Как сообщал Главред, ранее Владимир Вятрович заявил, что Россия не способна очень долго вести войну против Украины. Если президенту РФ не удастся в ближайшее время что-либо подать россиянам как свою победу, то его власть начнет шататься.

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