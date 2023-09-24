Войну в Украине не 'заморозить': эксперт прогнозирует зимой 'жару' на фронте

Любая "пауза" на фронте выгодна Путину, однако ВСУ готовы к зимним боям, уверен эксперт.

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У ВСУ - преимущество на фронте / Коллаж Главреда: Фото Объединенных сил ВСУ

Зима может немного притормозить боевые действия, но никакой "паузы", о чем пишет ряд западных экспертов и на что надеются россияне, не будет.

Как рассказал в интервью Главреду эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара, ВСУ подготовлены к таким боям.

"Для планов украинских военных погода - это одна составляющая, а другая – это наличие сил и средств для наступления. То, что и мы, и россияне воюют зимой, мы видим еще с 2014 года. Конечно, зима может это немного притормозить, но в целом мы сейчас гораздо лучше подготовлены, чем в прошлом году или во времена войны на Донбассе", - сказал Хара. видео дня

Хара подчеркнул, что время года не является принципиальной вещью для ВСУ - интенсивность может уменьшаться, но боевые действия все-таки будут продолжаться.

А вот зимняя "пауза" позволит Путину собрать новые силы.

"Тем более сейчас мы имеем преимущество, поэтому и выступаем против любых приостановок, потому что россияне не могут сгенерировать нормальное количество живой силы, чтобы противодействовать нам. У нас тоже нет больших резервов, но если мы дадим РФ несколько зимних месяцев, то это позволит Путину нарастить программу мобилизации, и на весну это увеличит их живую силу и даст время на ремонт или производство их бронетехники", - ответил Хара.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Контрнаступление ВСУ зимой

Многие аналитики и западные военные, среди которых и уже бывший глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, считают, что украинское контрнаступление зимой либо замедлится, либо прекратится.

В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов уверен, что до зимы ВСУ смогут разорвать "сухопутный коридор" РФ в Крым.

В то же время ВСУ уже прорвали оборону РФ в Запорожской области, подтвердил командующий войсками "Таврия" Александр Тарнавский. Согласно свежим сводками, бои продолжаются за Вербовое и в районе Работино. Кроме того, ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении.

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