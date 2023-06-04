Войска РФ атакуют у Лимана и Купянска, чтобы выйти на границы Донбасса – ВСУ

Оккупационные войска агрессора России на Лимано-Купянском направлении несут большие потери, сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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Оккупанты безуспешно пытаются наступать на Лимано-Купянском направлении - Череватый / Коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр, Минобороны РФ

Войска страны-оккупанта России активизировали свои действия у Лимана и Купянска и усилили артиллерийские обстрелы. Они ставят перед собой задачу перехвата инициативы на данном направлении, чтобы развить свое наступление и в конечном итоге выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинские войска жестко контролируют направление, а враг несет большие потери. Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что войска РФ осуществляют попытки наступлений в направлении Лимана и Купянска и усилили на этом направлении артиллерийские обстрелы.

"Безусловно, они хотят перехватить инициативу, они ведут атакующие наступательные действия с целью развить успехи, продолжить движение по оккупации нашей Донецкой и Луганской областей", - сказал Череватый.

По его словам, оккупанты России больше всего бьют артиллерией как раз таки по Лимано-Купянскому направлению. За прошедшие 24 часа враг совершил 601 обстрел. Кроме того, произошло 6 боевых столкновений и 11 авиаударов. Однако силы обороны Украины серьезно контролируют данное направление.

"Мы постоянно за врагом следим. Мы знаем его кондиции. Знаем его намерения и то, что так много месяцев подряд и это направление, и Бахмутское, они остаются, по большому счету, в стратегическом видении без успехов врага", - подчеркнул Сергей Череватый.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский сказал, что война будет продолжаться до победы Украины над страной-агрессором Россией.

По словам главы государства, Москва должна капитулировать и вывести все свои войска с захваченных территорий Украины.

Министр обороны Алексей Резников полагает, что ВСУ могут пойти в контрнаступление сразу на нескольких участках фронта.

Однако резников исключил поход украинской армии на территорию оккупанта России – силы обороны Украины будут освобождать только свои земли.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что несмотря на усиленные атаки России, подготовка к контрнаступлению ВСУ идет по плану. Он подчеркнул, что силы ПВО на 90% сработали эффективно против воздушных атак оккупантов.

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