УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Враг ударил баллистикой по Павлограду: есть много раненых, среди них дети

Анна Косик
6 сентября 2024, 13:47
197
Оккупанты запустили ракеты по Днепропетровщине из Воронежской и Ростовской областей РФ.
Последствия удара по Павлограду
Количество пострадавших в Павлограде увеличивается с каждым часом / Коллаж: Главред, фото: Сергей Лысак

6 сентября, около 10 утра, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Павлограда на Днепропетровщине. Детали вражеской атаки сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Предварительно, враг применил пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 с территории России. Оккупанты попали по гражданскому объекту, в результате чего есть разрушения и пострадавшие.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на 12:50 известно о полусотне пострадавших, среди них есть дети. Самому старшему пострадавшему 86 лет, а самому маленькому всего 4 года.

видео дня

Местные службы продолжают оказывать необходимую помощь и уточнять последствия вражеского удара. В Павлограде также зафиксированы повреждения домов местных жителей.

  • Последствия удара РФ по Павлограду
    Последствия удара РФ по Павлограду ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Павлограду
    Последствия удара РФ по Павлограду ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Павлограду
    Последствия удара РФ по Павлограду ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Павлограду
    Последствия удара РФ по Павлограду ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Павлограду
    Последствия удара РФ по Павлограду ГСЧС Днепропетровщины

Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Российские удары по Украине - последние новости

Напомним, российские оккупанты в последние дни применяют новую тактику ракетных ударов по территории Украины. Цель врага может заключаться в том, чтобы повышать градус эскалации.

Это подтверждает и то, что страна-агрессор Россия в течение августа этого года выпустила по Украине около 790 дронов-камикадзе "Шахед" и более 228 крылатых ракет. Удары по Украине в августе были самыми мощными за все время полномасштабного вторжения.

Только 3 сентября российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве. В результате удара есть много погибших и более 180 раненых. На следующий день агрессор атаковал Львов, где в результате удара есть 7 погибших и более 50 пострадавших.

Другие новости о ракетных атаках врага:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Павлоград баллистические ракеты Воздушные Силы новости Украины новости Павлограда ракетный удар
Реклама

Главное за день

"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

15:16 Мир
Танки Leopard, мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ: первые результаты "Рамштайна"

Танки Leopard, мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ: первые результаты "Рамштайна"

14:42 Мир
У Байдена готовятся к перезагрузке отношений США и России - The Economist

У Байдена готовятся к перезагрузке отношений США и России - The Economist

13:59 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских 44180

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд 18655

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов 9520

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов

Ударит +12, ворвутся дожди и грозы: в каких областях будет штормовой ветер 7659

Ударит +12, ворвутся дожди и грозы: в каких областях будет штормовой ветер

Последние новости

15:34

Худший сценарий для ВСУ: появился прогноз наступления РФ на Днепр и Запорожье

15:30

Оформление отсрочки от мобилизации: в ТЦК объяснили, как это сделать

15:28

"Развод на горизонте": психолог назвала 4 признака того, что отношения обреченыВидео

15:18

Без долговременных отключений: Украина имеет шанс пройти зиму в нормальном режиме

15:16

"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
14:42

Танки Leopard, мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ: первые результаты "Рамштайна"

14:41

Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знаютВидео

14:34

Старый бабушкин секрет: как почистить килограммы орехов за минуты - простой методВидео

14:19

Надо найти слово "джип" за 8 секунд: загадка, которая озадачит каждого

Реклама
13:59

У Байдена готовятся к перезагрузке отношений США и России - The Economist

13:47

Враг ударил баллистикой по Павлограду: есть много раненых, среди них детиФото

13:37

Гороскоп на завтра 7 сентября: Скорпионам - подстава, Львам - вечер релакса

13:26

Церковный праздник 7 сентября: что запрещено делать на предпраздник Рождества Богородицы

13:23

"Очень медленный запуск": у сына Анатолия Анатолича задержка речевого развития

13:18

Жара этим летом не предел: Европу может "раскалить" до рекордных температур

13:17

В США анонсировали новый пакет для Украины: Байден сделает громкое заявление

13:16

"Люблю безгранично": певица Камалия растрогала поклонников - причина

13:16

Женщина нашла тайное отверстие внутри микроволновки: то, что было внутри - противноВидео

12:56

Ночью будет холодно: синоптик сказал, чего ждать от погоды на выходных

12:48

Курская операция, усиление ПВО и прекращение агрессии РФ: заявление Зеленского на "Рамштайн"

Реклама
12:42

Божественно: бомбический рецепт бендериков - сразу готовьте двойную порциюВидео

12:37

РФ возьмет ракеты у Ирана: Кочетков сказал, будут ли атаки каждый день

12:26

Как очистить старую ванну до бела: средство, которое удалит всю ржавчинуВидео

12:24

Совсем плох: молодая жена путиниста Евгения Петросяна довела его "до ручки"

12:22

Удар по управлениям ФСБ, МВД и "Единой России": СМИ узнали о кибератаке ГУР по РФ

11:47

Угрозы для Сум больше нет: Зеленский рассказал об операции на Курщине и потерях РФВидео

11:35

Арест по ордеру МУС: прокурор рассказал, как Путин может оказаться в тюрьме

11:33

Словно копии друг друга: Джамала показала редкое фото старшей сестры

11:19

Зеленский прибыл в Германию и встретится с Шольцем и Остином: о чем будут говорить

11:15

Путин намекает своей любовнице на новых детей

11:02

В Павлограде прогремели взрывы: враг нанес разрушения, есть пострадавшие

11:00

Украина из Курской области не уйдет: какие цели у Киева и чего ждать от ВСУ

10:53

У Пугачевой и Галкина хотят отобрать детей

10:52

Чем обработать стены от сырости и грибка: самое простое и рабочее средствоВидео

10:47

ВСУ вернули контроль над частью Нью-Йорка и прорвались из окружения - "Азов"

10:45

Китайский гороскоп на завтра 7 сентября: Петухам - перемены, Козлам - жалость

10:43

"Здоровье подводит": в ГБР сделали заявление после сообщений о "смерти Шуфрича"

10:36

РФ могла перебросить войска из Покровского направления на Курск: в ISW раскрыли угрозы

10:27

В тяжелом состоянии: отец Киркорова в больнице

10:07

Кочетков сказал, чем ВСУ могут сбивать ракеты, которые Иран поставит РФ

Реклама
09:56

Россия может дожать Беларусь: в ГПСУ предупредили украинцев об опасности

09:45

Битва за Покровск состоится осенью: Селезнев раскрыл, почему РФ приостановила наступление

09:26

"Каре - значит развод": предательница Тодоренко сделала ошеломляющее заявление

09:14

Британия предоставит Украине 650 универсальных ракет для ПВО: в чем их преимущества

09:08

Как снять старый скотч с пластика на окнах: очень простой, но эффективный способВидео

09:05

Силы ПВО уже сбили 27 "Шахедов", еще несколько летают на севере страны

09:01

"Смириться сложно": жена путиниста Игоря Николаева высказалась о второй беременности

08:48

Россияне приготовили план захвата двух важных городов: в ISW раскрыли цель оккупантов

08:31

США помогут Украине подготовиться: Кирби сделал заявление о мирных переговорах с РФ

08:14

"Нерукопожатная личность": Басков не сможет увидеть родного сына

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять