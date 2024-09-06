Враг ударил баллистикой по Павлограду: есть много раненых, среди них дети

Оккупанты запустили ракеты по Днепропетровщине из Воронежской и Ростовской областей РФ.

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Количество пострадавших в Павлограде увеличивается с каждым часом / Коллаж: Главред, фото: Сергей Лысак

6 сентября, около 10 утра, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Павлограда на Днепропетровщине. Детали вражеской атаки сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Предварительно, враг применил пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 с территории России. Оккупанты попали по гражданскому объекту, в результате чего есть разрушения и пострадавшие.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на 12:50 известно о полусотне пострадавших, среди них есть дети. Самому старшему пострадавшему 86 лет, а самому маленькому всего 4 года.

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Местные службы продолжают оказывать необходимую помощь и уточнять последствия вражеского удара. В Павлограде также зафиксированы повреждения домов местных жителей.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Российские удары по Украине - последние новости

Напомним, российские оккупанты в последние дни применяют новую тактику ракетных ударов по территории Украины. Цель врага может заключаться в том, чтобы повышать градус эскалации.

Это подтверждает и то, что страна-агрессор Россия в течение августа этого года выпустила по Украине около 790 дронов-камикадзе "Шахед" и более 228 крылатых ракет. Удары по Украине в августе были самыми мощными за все время полномасштабного вторжения.

Только 3 сентября российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве. В результате удара есть много погибших и более 180 раненых. На следующий день агрессор атаковал Львов, где в результате удара есть 7 погибших и более 50 пострадавших.

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