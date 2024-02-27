"Враг уже близко": оккупанты приблизились к еще одному городу

В ОСГВ "Хортица" сообщили о готовности противостоять приближению врага к украинским позициям.

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Оккупанты приблизились к еще одному городу / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБ, Минобороны РФ

Силы обороны Украины возводят фортификационные сооружения вблизи Часового Яра Донецкой области. К городу приближаются оккупанты. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск Хортица Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет NV.

По словам спикера Сухопутных войск, возле Часового Яра проводятся инженерные работы, там возводят инженерные укрепления.

"Враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако укрепления, которые там есть, не позволят врагу просто так совершить "легкую прогулку". Конечно, мы будем бить врага со всех направлений, из всего имеющегося вооружения, амуниции" - рассказал Евлаш. видео дня

Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" (СОБР "Ахмат") — спецподразделение в составе войск национальной гвардии России (Росгвардии), дислоцируется в Чеченской Республике. Спецотряд назван в честь первого президента Чеченской Республики в составе России — Ахмата Кадырова. С момента образования СОБР "Ахмат" возглавляет начальник службы безопасности и друг детства Рамзана Кадырова — Абузайд Висмурадов. Источник - Википедия.

Он также добавил, что оккупанты предпринимают попытки атаковать Вооруженные силы Украины и по флангам, и напрямую. Для этого они используют десант, боевиков и Ахмат. К тому же, они применяют вездеходы, чтобы добираться в плотную к линии фронта.

"Пешком с амуницией и БК сложно добираться. Они используют такие маневренные вездеходы, куда могут сесть несколько людей — 5−6, и на таких аппаратах добираются до линии фронта", - резюмировал Илья Евлаш.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские захватчики предпринимают попытки развить наступление в Донецкой области после захвата Авдеевки. Ситуация на этой линии фронта остается тяжелой. Об этом сообщил офицер ВСУ Дмитрий Лазуткин.

Также, российские оккупанты пытаются захватить населенный пункт Орловка, что вблизи Авдеевки. Россияне атакуют украинские позиции с трех направлений. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

К тому же, западнее Авдеевки российские оккупанты уничтожают все перед собой, однако Вооруженные Силы Украины не позволяют врагам закрепиться на новых позициях и выбивают их оттуда.

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