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Все в дыму: российские добровольцы уничтожили оккупантов в Шебекино

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2023, 19:39 обновлено 2 июня, 19:58
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Бойцы из Легиона "Свобода России" заявили, что они двигаются дальше с целью освобождения всей РФ.
Шебекино, российские добовольцы
Российские добровольцы освобождают Шебекино / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, t.me/legionoffreedom

Российские добровольцы освобождают земли РФ от российских оккупантов. Над приграничным городом Шебекино в Белгородской области поднимается густой дым. Это результат работы Легиона "Свобода России". Видео уже разлетелось в Сети.

Бойцы легиона заявили, что они уничтожили "сосредоточение вражеских войск в городе".

"В Шебекино "заметался пожар голубой", - написали добровольцы.

Они отметили, что это еще не конец и российские добровольцы будут двигаться дальше, чтобы вся Россия была свободной.

Смотрите видео о "прилетах" по Шебекино:

Шебекино
Российские добровольцы освобождают Шебекино / фото: скриншот

Позже в Сети появилось видео из самого Шебекино. На кадрах видно огромный столб густого черного дыма.

Смотрите видео о "прилете" по Шебекино:

Шебекино
Российские добровольцы освобождают Шебекино / фото: скриншот

Операция добровольцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России 22 мая опубликовали заявления о том, что они запустили военную операцию по демилитаризации Белгородской области. Бойцы выполняли задачи на КПП Грайворон, в других населенных пунктах и набрали трофейной военной техники.

В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что добровольцы России проводили работу по созданию буферной зоны безопасности на Белгородщине, чтобы отодвинуть российских оккупантов от границ Украины. В рейде участвовали только граждане РФ.

В Министерстве обороны оккупантов РФ 23 мая заявили, что российские войска, дескать, "уничтожили" силы и средства добровольцев в Белгородской области. В Русском добровольческом корпусе предупредили оккупантов об ответном ударе.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал о целях добровольцев России:

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