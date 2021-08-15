Встреча с Байденом и обсуждение угроз СП-2: у Зеленского раскрыли детали визита в Вашингтон

Джо Байден и Владимир Зеленский / коллаж УНИАН

Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США находится на завершающей стадии, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Уже могу сказать, что в программе не только Вашингтон. Там будут и другие города на обоих побережьях - и на западном, и на восточном. Больше сейчас пока не могу сказать, потому что согласовывается все. То есть не потому что я что-то скрываю, а потому то еще окончательно не известно", - рассказал Никифоров в эфире телеканала Дом.

Он уточнил, что планируются встречи "с большим американским бизнесом и с политиками, и, естественно, с президентом".

"Вот пришло письмо от президента Байдена с поздравлением ко Дню Независимости. Мы его опубликуем немного позже, потому что оно пришло чуть-чуть загодя. Но там по-прежнему указано, что очень ждут президента Зеленского 30 августа в Вашингтоне", - сказал пресс-секретарь президента Украины.

Никифоров дополнил, что поездка готовится "очень интенсивно". "Вышла на завершающую фазу. Сейчас оформляются визы и так далее. То есть все будет. Будет очень хорошо. Будет насыщено и верим, что продуктивно", - считает он.

Реклама

Среди тем, которые будет подниматься на встрече в США - "Северный поток-2".

Читайте такжеВ США анонсировали военную помощь Украине: готовится встреча Зеленского с конгрессменами

"Я уверен, что будут затрагивать тему "Северного потока" в США в более широком контексте, в контексте энергетической безопасности Европы. Потому что в США же понимают, что это проект политический, а не энергетический, и не экономический для России. Для Европы он может быть и энергетически прибыльный, но она таким образом попадает в определенную зависимость, нарушает свои же принципы диверсификации энергоносителей. Поэтому, естественно, будет обсуждаться "Северный поток-2" в Вашингтоне. Но, я думаю, в более широком контексте общей энергетической безопасности Европы. По поводу Польши, по поводу Украины. Например, у Польши там огромные претензии по поводу "Северного потока-2", - добавил Никифоров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский 30 августа 2021 года официально отправится с визитом в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. Приглашение украинского главы государства свидетельствует о том, что США оказывают решительную поддержку Киева в борьбе с агрессией Москвы в виде оккупации Крыма и Донбасса. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки.

В ее заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, указано, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит украинского гаранта подтвердит непоколебимую поддержку Киева в противостоянии российской агрессии.