Встреча в нормандском формате завершилась: появились детали переговоров в Берлине

В Берлине завершились переговоры советников нормандской четверки.
12 января в Берлине завершились переговоры представителей нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе.
Очередной раунд переговоров нормандской четверки прошел в Берлине в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников.
В то же время российская сторона заявила, что представители договорились о новой встрече.
По словам заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака, стороны обменялись мнениями по всем аспектам урегулирования ситуации на Донбассе.
Также он назвал встречу полезной и отметил, что новые переговоры запланированы через две недели.
"Встреча политсоветников нормандской четверки была полезной, окончательных решений пока не нашли, но договорились встретиться через 2 недели", – сказал Козак, пишут РИА Новости.
Читайте такжеКулеба оценил, "жив или мертв" нормандский формат
Козак добавил, что предстоящая встреча советников Украины, Германии, Франции и России, скорее всего, пройдет в видеоформате.
Нормандские переговоры – о чем ранее сообщал Главред:
- 11 сентября в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.
- Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.