Встреча в нормандском формате завершилась: появились детали переговоров в Берлине

В Берлине завершились переговоры советников нормандской четверки / УНИАН

12 января в Берлине завершились переговоры представителей нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе.

Очередной раунд переговоров нормандской четверки прошел в Берлине в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников.

В то же время российская сторона заявила, что представители договорились о новой встрече.

По словам заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака, стороны обменялись мнениями по всем аспектам урегулирования ситуации на Донбассе.

Также он назвал встречу полезной и отметил, что новые переговоры запланированы через две недели.

"Встреча политсоветников нормандской четверки была полезной, окончательных решений пока не нашли, но договорились встретиться через 2 недели", – сказал Козак, пишут РИА Новости.

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Козак добавил, что предстоящая встреча советников Украины, Германии, Франции и России, скорее всего, пройдет в видеоформате.

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