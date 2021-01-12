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Встреча в нормандском формате завершилась: появились детали переговоров в Берлине

12 января 2021, 21:05
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В Берлине завершились переговоры советников нормандской четверки.

В Берлине завершились переговоры советников нормандской четверки / УНИАН

12 января в Берлине завершились переговоры представителей нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе.

Очередной раунд переговоров нормандской четверки прошел в Берлине в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников.

В то же время российская сторона заявила, что представители договорились о новой встрече.

По словам заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака, стороны обменялись мнениями по всем аспектам урегулирования ситуации на Донбассе.

Также он назвал встречу полезной и отметил, что новые переговоры запланированы через две недели.

"Встреча политсоветников нормандской четверки была полезной, окончательных решений пока не нашли, но договорились встретиться через 2 недели", – сказал Козак, пишут РИА Новости.

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Козак добавил, что предстоящая встреча советников Украины, Германии, Франции и России, скорее всего, пройдет в видеоформате.

Нормандские переговоры – о чем ранее сообщал Главред:

  • 11 сентября в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.
  • Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.

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