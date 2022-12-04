ВСУ ликвидировали спецназовца-казачьего атамана / коллаж фото УНИАН и Telegram-канал А.Штефана

В Украине бойцы ВСУ успешно ликвидировали очередного русского оккупанта. Теперь ими был уничтожен командир батальона казаков, атаман и офицер спецназа в отставке Михаил Саморуков. Об этом написал полковник украинской армии и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своем Telegram-канале.

"Командир батальона казаков, атаман и офицер спецназа в отставке Михаил Саморуков успешно демобилизирован", −написал он.

Кроме того, как пишут русские пропагандисты, Саморуков был уничтожен в боях за город Марьинка. Причем якобы бригада "Барс-11", в которой он служил, понесла большие потери от огня ВСУ.

Как ВСУ ликвидируют оккупантов:

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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