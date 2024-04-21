ВСУ могут перейти в наступление, пакет помощи США разрушает масштабные планы РФ - Маломуж

В России думали, что США не дадут Украине эту помощь. А этот пакет от Соединенных Штатов разрушает планы российских захватчиков.

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Пакет помощи США разрушает масштабные планы РФ, считает Маломуж/ коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, Главред

После получения пакета помощи от Соединенных Штатов Америки Украина, вероятно, сможет перейти от обороны к наступательным операциям во второй половине лета 2024 года.

Россияне рассчитывали, что наше государство не получит этой помощи, и поэтому планировали масштабно наступать на фронте. Но пакет помощи от США полностью разрушает масштабные планы страны-агрессора России. Такое мнение высказал генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире "Еспресо".

"Почему-то в России решили, что в США не поддержат пакет помощи Украине. Фактически, россияне за период задержки американской помощи определили для себя цели. Сегодня они проводят тактическое наступление на нескольких участках фронта. И планируют оккупанты на май-июнь перейти к большому стратегическому наступлению", - отметил Маломуж. видео дня

Он напомнил, что российские захватчики имели за цель захватить Донецкую, Луганскую, частично Харьковскую и Запорожскую области. По словам генерала армии Украины, россияне ставили такую цель, рассчитывая на то, что Украина не получит пакет помощи от США.

По мнению Маломужа, получение Украиной такой помощи полностью разрушает масштабные планы страны-агрессора России.

"Очевидно, что в российской разведке были данные о том, что пакет помощи Украине от США не будет принят. Впрочем, перспектив они не имеют. Системных резервов для наступления на четырех направлениях у них нет. Украина наоборот, имеет хорошие перспективы успешно держать оборону. И, вероятно, до конца лета подготовить наступательные операции", - добавил он.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Решение Палаты представителей Конгресса США о помощи Украине

В США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине. Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а затем подписаны Байденом.

Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине - стала известна дата голосования. Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля.

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