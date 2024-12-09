ВСУ могут получить новый роботизированный боевой комплекс: чем он уникален

В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя.

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Комплекс Droid TW 12.7 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Минобороны допустило к эксплуатации комплекс Droid TW 12.7

Он подтвердил свою надежность во время боевых испытаний

Это весомый шаг к внедрению инноваций в ВСУ

Министерство обороны допустило к эксплуатации украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе Droid TW 12.7. Он оснащен пулеметом Browning 12.7. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что комплекс подтвердил свою надежность во время боевых испытаний.

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"В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 - это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные Силы Украины", - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Он добавил, что в Минобороны кодифицируют образцы, которые становятся надежным инструментом для украинских защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях.

"Наше преимущество - высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", - заверил он.

Характеристики Droid TW 12.7:

пулемет калибра 12.7 мм;

гусеничная платформа для самых сложных условий;

дистанционное управление через планшет;

работает на цифровой связи.

Роботизированный боевой комплекс Droid TW 12.7 - видео:

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 6 декабря Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан заявил, что ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России, до "Энгельса", аэродромов стратегической авиации.

Также известно, что парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, дальностью 1000-5500 километров.

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Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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