ВСУ провели контрнаступление на важном направлении: комбат рассказал об успехах

Украинские войска провели эффективные контрмеры и смогли выбить врага с занятых позиций и закрепиться на новых рубежах, отметил комбат.

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ВСУ удалось выбить врага с укрепленных позиций и закрепиться / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

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Силы обороны выбили врага с занятых позиций на Харьковщине и смогли закрепиться

Враг применяет комбинированную тактику для наступления

Украинские военные эффективно уничтожают технику и живую силу врага

Линия фронта вблизи села Глубокое Харьковской области является наименее удаленной точкой от Харькова. На одном из участков украинские военные смогли не только вытеснить противника, но и удержать занятые позиции. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телеканала FREEДОМ.

Федоренко напомнил, что в мае этого года российские войска пытались приблизиться к Харькову, но благодаря действиям Сил обороны удалось стабилизировать ситуацию и не допустить продвижения врага.

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"Были проведены контрмеры для того, чтобы противника выбить из удобных для него позиций. И линия соприкосновения остановилась на определенных участках, где противник все это время, с мая, пытается прорвать позиции и боевые порядки Сил обороны", - отметил военный.

Федоренко отметил, что несмотря на использование российскими силами комбинированной тактики, которая включает штурмы с использованием бронированной и легкобронированной техники, а также высокоманевренных средств, противнику не удалось достичь успеха на поле боя. Украинские защитники за это время существенно укрепили оборонительные линии на своих участках.

"И плюс дополнительно бригада "Харьков" совместно с батальоном "Ахиллес" и 92-й штурмовой бригадой провели ряд мероприятий, которые позволили выбить врага с подготовленных позиций, там, где он закопался и подготовил достаточно неплохие инженерно-фрикционные сооружения. Удалось врага не просто выбить, удалось закрепиться на этих позициях и не допустить, чтобы враг, который пытался штурмовать, чтобы вернуть свои позиции, применил определенное количество бронированной техники, не имел успеха", - сообщил Федоренко.

Он добавил, что украинские военные эффективно уничтожали технику врага, а штурмовые подразделения пехоты противника преимущественно ликвидировали еще на подходах к позициям защитников.

Федоренко также подчеркнул, что российские войска вдоль государственной границы активно используют диверсионно-разведывательные группы для выявления слабых мест в обороне Украины. Кроме этого, они проявляют значительную активность на передовой линии фронта.

"По моему мнению, в перспективе ближайшего времени противнику точно не удастся достичь никаких тактических результатов. Более того, некоторое время у противника были проблемы с дисциплиной в войсках: их бронегруппы, а также пехота отказывались выполнять боевые задачи. Как следствие появились у них в тыловых частях некоторые подразделения, это и "Ахмат", и другие, которые уполномочены физически воздействовать на представителей российских оккупационных войск: отказываешься выполнять боевую задачу - будешь расстрелян", - пояснил командир батальона.

Федоренко отметил, что российские оккупанты постоянно пытаются привлечь дополнительные резервы, ресурсы и тыловые подразделения, способные участвовать в боевых действиях, чтобы поддерживать активность на фронте.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия на Харьковском направлении захватила два населенных пункта, где начинает обустраивать плацдарм. Как сообщил командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Романов, речь идет о селах Первомайское и Вишневое. По его словам, действия оккупантов направлены на то, чтобы отбросить украинские силы за естественный рубеж реки Оскол.

Попытки российских войск продвинуться на Харьковщине продолжаются. Армия РФ непрерывно штурмует позиции Сил обороны, отметил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

Кроме того, в ночь с 24 на 25 ноября российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу в районе Дергачей на севере Харьковской области. Как сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, попытка прорыва произошла в районе КПП Гоптовка - Нехотеевка.

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Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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