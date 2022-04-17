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ВСУ на востоке отправили в "ад" более полусотни оккупантов

17 апреля 2022, 23:39

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета Ми-24.

Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ / Facebook

В течение 17 апреля украинские бойцы Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага в Донецком и Луганском направлениях.

Как сообщили в штабе ОСС, защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники россиян.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета Ми-24 и один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

"В целом, в течение недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 58 вражеских атак. Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов, и 2 крылатые ракеты противника", – говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая группировка "Восход" в течение суток уничтожила:

  • личного состава - 60
  • танков - 1
  • БМП - 2
  • МТЛБ - 2
  • артиллерийских систем - 3
  • АО - 3
  • вертолетов - 1

Битва Украины и России за Донбасс

В США сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы полагают, что в регионе ожидаются ожесточенные наземные бои. Вашингтон в связи с этим проводит работы с Западом по ускорению поставок оружия силам обороны Украины.

Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил, что армия Украины провела тактическую контратаку на участке между Святогорском и Кременной на Донбассе. Войскам удалось отбросить врага в районе Кременная – Рубежное. Кроме того, им удалось создать угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, продвинувшись в сторону реки Оскол.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты России продолжают стягивать войска и технику на Донбассе. Но они не могут организовать наступление. Вражеские атаки блокируют ВСУ, которые ведут мощное сдерживание врага.

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