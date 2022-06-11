ВСУ уничтожили российского чемпиона по танковому биатлону: "денацифицирован и демилитаризован"

ВСУ уничтожили чемпиона по танковому биатлону / t.me/a_shtirlitz

На войне в Украине был ликвидирован уроженца алтайского села Верх-Уймон, чемпион мира по танковому биатлону старший сержант Алексей Бакулев.

Его былые достижения ему не помогли в реальном бою против украинских воинов, сообщил полковник ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан.

"Официально денацифицирован и демилитаризован", - написал он.

Ранее сообщалось, что в российской Бypятии закопали останки военнослужащего Бaтo Бacaнoва, которого ликвидировали в Украине ВСУ во время вторжения РФ.

Читайте такжеСработали мины-ловушки: бойцы ВСУ ликвидировали двух военных армии РФ на ДонбассеРоссийский оккупант был чемпионом РФ по танковому биатлону.

Также мы сообщали, что под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также: