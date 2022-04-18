ВСУ вернули 10-летней девочке отобранный у нее оккупантами смартфон

10-летняя Иванка из Тростянца / Генштаб ВСУ

На Сумщине разведчики 93-й бригады ВСУ поймали в плен российского оккупанта и забрали украденные у украинской девочки смартфон и павербанк. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Сообщается, что разведчики 93-й бригады ("Холодный Яр") работали на восточном направлении. Там они взяли в плен механика-водителя из Кантемировской дивизии российских вооруженных сил. Во время задержания у пленного нашли красный смартфон, а также павербанк со стразами.

Сперва оккупант лгал, что все вещи принадлежат ему. В телефоне была SIM-карта одного из российских операторов. И агрессор даже звонил в Россию. Но в списке контактов были и украинские номера, подписанные "папа" и "мамочка". Бойцы ВСУ начали звонить по телефону на вышеуказанные номера и выяснили, что гаджет принадлежит 10-летней девочке Иванке из городе Тростянец.

Телефон у нее отобрали оккупанты на блокпосту. Благодаря "холодноярцам" смартфон был возвращен его владелице.

"15 марта мы выехали всей семьей эвакуационным коридором из Тростянца, в то время оккупированного. Стояли в колонне, на своей машине-"шестерке", были напуганы, потому что за город шли бои. Когда стояли в эвакуационной колонне, подошли военные России и сказали отдать все телефоны. До этого мы удалили с телефонов все мессенджеры, чтобы не предоставлять врагу любую информацию. Прошло примерно три дня, на мой номер позвонили ребята и спросили: это вы мамочка? Я ответила — да. Дмитрий из 93-й бригады рассказал, что они у пленного российского военного нашли телефон. Спрашивает, живы ли мы. Я была так взволнована, что с начала не поверила, думала, что это какие-то шутки. Иванка очень плакала из-за того, что забрали телефон. И хотя мой муж сказал ребятам оставить телефон себе, они все равно отправили его нам по почте", – рассказала мама Иванки.

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Напомним, ранее, в результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорскому ж/д вокзалу (Донецкая область), некоторые дети получили крайне тяжелые травмы.

Одна из пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по вокзалу – десятилетняя Яна. Ее мать погибла на месте, а самой девочке пришлось ампутировать обе ноги.

12-летняя Катя тоже получила тяжелые травмы ног, но ее конечности врачам удалось спасти. Мама девочки из-за атаки также погибла.

Мальчик по имени Андрей из-за подлого удара оккупантов остался без руки.

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