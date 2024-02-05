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ВСУ возможно придется уступать позиции из-за одной серьезной причины – Коваленко

Алёна Воронина
5 февраля 2024, 04:30
Украинские воины вынуждены будут только держать оборону по всей линии фронта, если не будут иметь достаточного количества боеприпасов.

Украинские военные, Александр Коваленко
ВСУ возможно придется уступать позиции по одной серьезной причине/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

ВСУ будут вынуждены лишь держать оборону по всей линии фронта, если они не будут иметь достаточного количества боеприпасов.

Об освобождении оккупированных территорий при таких условиях вряд ли можно будет говорить. Более того, в таких условиях возможно придется уступать некоторые позиции. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Еспресо.

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"Вооруженные силы Украины не смогут освобождать временно оккупированные территории Украины без достаточного количества боеприпасов. Это очевидно. При недостатке боеприпасов ВСУ могут только держать оборону по всей линии фронта. К тому же при таком сценарии мы должны понимать, что вынуждены будем уступать некоторые позиции на отдельных направлениях", – отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что о критических территориальных потерях речь не идет, но также не будет идти речь и о расширении освобожденных территорий.

По его словам, такая ситуация может продолжаться, пока партнеры не начнут поставлять Украине нужное количество боеприпасов.

"Это нужно признавать. Такая ситуация будет доминировать на поле боя до тех пор, пока наши партнеры не восстановят тот объем соответствующей номенклатуры, которая необходима нам для победы и деоккупации всех территорий", – отметил он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация с боеприпасами в ВСУ

Напомним, ранее в Forbes отмечали, что у Украины заканчиваются боеприпасы, РФ воспользовалась этим и изменила тактику действий. В артиллерии Украины сейчас сильная нехватка снарядов. Защитники Украины выпускают за день около 2 тыс. снарядов, а оккупанты используют около 10 тыс.

Также ранее в CNN отмечали, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте. Враг собирается продолжать наступление, однако ВСУ противостоять этому не могут, ведь украинским бойцам нужны боеприпасы.

Напомним, офицер предупредил о риске потери освобожденных городов из-за недостатка боеприпасов. Военный эксперт рассказал, что в ВСУ на фронте сложилась критическая ситуация с нехваткой боеприпасов.

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