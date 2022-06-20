Второй за день ракетный удар по Одессе: в городе прогремел мощный взрыв

В Одессе объявлена воздушная тревога и был "прилет". Об этом пишут местные паблики. Официальной информации пока что нет.
В понедельник, 20 июня, российские оккупанты совершили уже вторую ракетную атаку на Одессу. По данным СМИ, в городе прогремел сильный взрыв. Над Одессой поднимается дым.
Как пишут Telegram-каналы, в городе был "прилет". Детали не уточняются.
Официальной информации пока что нет.
Как сообщал Главред, рано утром в понедельник, 20 июня, в Одессе прозвучали взрывы. Над городом был виден дым.
Позже официально подтвердилось, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. В результате успешной работы противовоздушной обороны угроза была ликвидирована.
По информации оперативного командования "Юг", РФ атаковала Одесскую область крылатыми ракетами типа "Оникс".
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Автор: Анна Багренко