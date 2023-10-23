'Вы все услышите': Кулеба заинтриговал хорошей новостью от Германии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал хорошую новость для Украины, которая должна поступить от Германии 24 октября. Об этом глава украинской дипломатии сказал в эфире телемарафона.
Как отметил Кулеба, Украина уже достигла определенных достижений в сфере производства оружия. Недавно в Киеве прошел форум оборонных индустрий, на котором были заключены конкретные меморандумы, контракты и созданы новые альянсы.
"Завтра от Германии придет одна хорошая новость. Не буду пока спойлерить, но вы все о ней услышите", - подчеркнул глава МИД.видео дня
Военная помощь от Германии
Как сообщал Главред, Германия отправила партию военной помощи Украине, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.
Также Германия передала еще две обещанные установки Patriot для защиты украинского неба от российских ракетных атак. Кроме того, в пакет, заявленный на сайте Министерства обороны ФРГ, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.
Как пишет Der Spiegel, Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине. ФРГ хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы. По данным издания, Берлин хочет увеличить помощь с 3 до 15 миллиардов евро.
В то же время, канцлер ФРГ Олаф Шольц притормозил решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Он опасается прямой конфронтации с агрессором Россией.
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