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"Вы все услышите": Кулеба заинтриговал хорошей новостью от Германии

Алина Дембицкая
23 октября 2023, 23:10
Украина уже достигла определенных достижений в сфере производства оружия, подчеркнул глава МИД.
'Вы все услышите': Кулеба заинтриговал хорошей новостью от Германии
Кулеба заинтриговал хорошей новостью от Германии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал хорошую новость для Украины, которая должна поступить от Германии 24 октября. Об этом глава украинской дипломатии сказал в эфире телемарафона.

Как отметил Кулеба, Украина уже достигла определенных достижений в сфере производства оружия. Недавно в Киеве прошел форум оборонных индустрий, на котором были заключены конкретные меморандумы, контракты и созданы новые альянсы.

"Завтра от Германии придет одна хорошая новость. Не буду пока спойлерить, но вы все о ней услышите", - подчеркнул глава МИД.

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Военная помощь от Германии

Как сообщал Главред, Германия отправила партию военной помощи Украине, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.

Также Германия передала еще две обещанные установки Patriot для защиты украинского неба от российских ракетных атак. Кроме того, в пакет, заявленный на сайте Министерства обороны ФРГ, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.

Как пишет Der Spiegel, Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине. ФРГ хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы. По данным издания, Берлин хочет увеличить помощь с 3 до 15 миллиардов евро.

В то же время, канцлер ФРГ Олаф Шольц притормозил решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Он опасается прямой конфронтации с агрессором Россией.

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война в Украине война России и Украины
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