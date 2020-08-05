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Оппонент Лукашенко Цепкало рассказал, почему в Беларуси не говорят об аннексии Крыма

5 августа 2020, 21:42

Беглый белорусский коммерсант Валерий Цепкало высказался на тему аннексии Крыма.

Цепкало
Валерий Цепкало / Группа В.Цепкало ВКонтакте

Белорусский коммерсант Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам президента Беларуси, объяснил, почему политики данной страны не высказываются по аннексии РФ Крыма у Украины весной 2014 года.

Об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на комментарий Цепкало.

"Для нас вопрос Крыма чувствительный, потому что мы понимаем, что если от позиции Беларуси могла бы ситуация разрешиться хотя бы на ноль целых одну десятую или тысячную процента, то мы бы безусловно сформулировали и безусловно заняли бы четкую позицию. Но мы также понимаем, что, если дадим однозначный ответ, то возникнет дилемма: с кем вы дружите – с Россией или Украиной. Мы не хотим быть в такой ситуации, мы хотели бы способствовать тому, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров, чтобы начался процесс и чтобы мирным путем решили этот вопрос", – заявил он.

Цепкало утверждает ‒ вопрос аннексии Крыма является крайне болезненным и тонким, поскольку касается двух близких белорусам народов.

"Мы очень хорошо понимаем боль Украины. И я, наверно, где-то могу представить себе то, что чувствуют россияне, считая, что Крым ‒ это некая их историческая территория, земля", – заявил коммерсант.

Напомним, Валерий Цепкало рассматривался экспертами как один из главных конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, которые должны состояться 9 августа 2020 года. Однако 14 июля беларусский Центризбирком не зарегистрировал его кандидатом в президенты. По официальной версии ‒ из-за нехватки достоверных подписей граждан страны, которые были поданы за его выдвижение.

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24 июля Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми ‒ поскольку опасался, что будет задержан. Его супруга Вероника Цепкало осталась в Беларуси. Она помогает избирательному штабу единого кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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