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Выход на границы 1991 года и договор с Россией: генерал назвал сценарий завершения войны

24 февраля 2023, 02:00
Россия понимает исключительно силу, поэтому Украина будет наносить удары по военным базам, в том числе, и не территории противника, считает Игорь Романенко.
Романенко, ВСУ
Украина будет поэтапно освобождать свои территории – Романенко / Коллаж Главред, 93 ОМБр

Сроки завершения войны зависят от применения Украиной и Россией своих резервов в течение весны-лета. Украинское государство, вероятно, будет возвращать территории поэтапно: одну часть военным путем, другую – дипломатией. Будут наноситься удары по военным базам врага, в том числе, и на его территориях. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что сроки завершения войны зависят от того, как ВСУ и войска РФ применят свои резервы весной и летом.

"Все будет зависеть от результатов применения Украиной и Россией своих резервов от весны до лета. Мы можем освободить все свои территории, но поэтапно. Вопрос состоит в том, как мы их будем возвращать. Вероятно, одна часть территорий будет освобождена военным путем, другая – при помощи послевоенной дипломатии", - отметил Романенко.

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По его словам, соглашение о прекращении войны Москвы против Киева возможно только в случае ухода от власти режима Владимира Путина.

"Однако прекращение боевых действий – это еще не установление мира. На мой взгляд, подписать мирный договор с Россией Украина сможет только тогда, когда не будет режима Путина. Когда это произойдет, пока непонятно", - полагает эксперт.

Также бывший глава Генштаба добавил, что ВСУ придется наносить удары по военным базам и в России, поскольку противник понимает исключительно силу.

"Полагаю, как минимум, наши вооружения, которых не так много, будут применяться для нанесения ударов по военным объектам, в том числе и на территории России. Противник понимает только силу – без таких ударов Украине вряд ли удастся эффективно решить вопросы по освобождению оккупированных земель", - подчеркнул Игорь Романенко.

Наступление России на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что войска РФ в течение 10 дней пытаются вести наступление, однако у них ничего не получается. Враг атакует на пяти направлениях, силы обороны Украины отражают атаки.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что наступление России уже началось. Враг безрезультатно атакует. Москва поставила задачу своим оккупационным силам захватить Донбасс до 31 марта.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что оккупационная армия России с февраля начала свое наступление. Россияне ведут наступательные действия в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Захватчики пытаются взять Купянск Харьковской области, Лиман, Марьинку, Угледар, Бахмут и Авдеевку Донецкой области.

Смотрите полную версию интервью Игоря Романенко Главреду

Война России против Украины:

ВСУ войска России Игорь Романенко война России и Украины
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