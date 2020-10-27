Выяснилось, как будут работать школы Киева после каникул

Только у 1,5% учителей от общего количества работников школ, имеют подтвержденные случаи заболевания коронавирусом.
После завершения каникул в Киеве, будут находиться на дистанционном обучении семь школ. Остальные учебные заведения вернутся к очному обучению.
"У нас уже есть полная статистика, кто возвращается, в каком количестве, что у нас с состоянием здоровья детей и педагогических коллективов. Пока статистика, которую мы получили сегодня, для нас утешительная. Мы предполагаем, что в дистанционном формате будут работать только семь школ с четверга", - сообщила глава департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян в эфире телеканала НАШ.
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По ее словам, только у 1,5% учителей от общего количества работников школ, имеют подтвержденные случаи заболевания коронавирусом.
Она также отметила, что формат возвращения к образовательному процессу в разных школах будет зависеть от ситуации с заболеваемостью в каждом отдельном учреждении.
Карантин в учебных заведениях в Украине - последние новости
- В Минобразования заявили, что на данный момент самые высокие шансы вернуться за парты после осенних каникул – у учеников начальной школы. Решение по старшим классам будут принимать в каждом регионе индивидуально. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Украине.
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- Врач объяснил необходимость жесткого карантина. Основная передача коронавируса в семьях происходит через детей, подчеркнул Борис Бриль.