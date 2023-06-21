Зимой Крым может оказаться в осаде, которая продлится несколько месяцев - CNN

Украинские военные будут продвигаться на южном направлении, что "отрежет" РФ от сухопутного коридора до Крыма.

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Зимой Крым будет в осаде / коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Украинские военные продвигаются вперед на юге страны. ВСУ уничтожают российскую логистику, пытаясь разрушить "сухопутный коридор" РФ в Крым, чтобы взять полуостров в осаду и полностью освободить Крым от оккупантов. Об этом сообщает CNN.

Эта длительная оборона истощит оккупантов. Крым может оказаться в осаде уже зимой и продлится она месяцы.

Сообщается, что успехи ВСУ на Донбассе и в Запорожской области ведут к железной дороге Волновахи и в Мариуполь. Мелитопольское направление близко к Запорожью и это обеспечит подход ВСУ к Крыму.

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Украинские военные также загонят РФ в "угол" наступлением в районе Кременной и Купянска. Кремль должен будет решить, куда именно отправлять подкрепление. К тому же Москва не может вывести войска из Бахмута, потому что потеряла уже там много оккупантов. Вывод войск заставит Кремль "потерять лицо".

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что как только армия Украины подойдет к административной границе с Крымским полуостровом, российские оккупанты будут бежать.

По его словам, люди выйдут на улицы и будут помогать ВСУ выгнать фейковые "крымские власти".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что страну-оккупанта Россию нужно отрезать от Крыма, чтобы полуостров не использовался в военных целях, а оккупанты совершили новый "жест доброй воли". Российские граждане должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина способна освободить Крым без боя. По его словам, как только будут перекрыты все пути снабжения, оккупанты РФ сами убедятся в том, что им нужно покинуть полуостров.

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