Взорвали вместе с техникой: в разведке раскрыли детали операции в Мелитополе

В временно оккупированном Мелитополе 14 января 2024 года на улице Гоголя прогремел мощный взрыв – силы сопротивления взорвали четырех российских захватчиков и их технику. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"В результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был взорван автомобиль российских захватчиков УАЗ "Patriot"", - говорится в сообщении ГУР.
Там также добавили, что кроме внедорожника российского производства, были поражены четыре российских оккупанта.
Отмечается, что после взрыва немедленно были заблокированы улицы вокруг места происшествия и прибыли несколько автомобилей с медицинским персоналом.
"Впрочем, по предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется, - резюмировали в ГУР.
Деятельность украинских партизан
Напомним, как ранее сообщал Главред, участники Движения Сопротивления уничтожили 17 российских военных во временно оккупированном Россией Мариуполе. Для этой операции они использовали ядовитую партию алкоголя.
В Мелитополе 15 декабря Движение Сопротивления удачно выполнило диверсионную операцию, в результате которой было взорван российский грузовой поезд. Этот поезд регулярно транспортировал боеприпасы и топливо из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный.
Украинские партизаны обнаружили важные секретные документы, которые раскрывают проблемы в производстве крылатых ракет в России. Представители движения "АТЕШ" получили доступ к конфиденциальной информации Дубненского машиностроительного завода, находящегося в Московской области.
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