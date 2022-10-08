Взрыв на Крымском мосту: в РФ заявили о 3 погибших

В РФ заявили о 3 погибших в результате подрыва Крымского моста/ https://t.me/SBUkr

В России заявили, что в результате взрыва на Крымскому мосту погибли три человека.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, пишет российское издание "Meduza". Отмечается, что погибли, вероятно, пассажиры легкового авто.

"По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком", – сообщают в издании.

Россияне рассказали, что тела двух погибших – мужчины и женщины – уже подняли из воды. Их личности устанавливаются.

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

Читайте также: