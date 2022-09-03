Взрывы и клубы дыма в центре Севастополя: появилась неожиданная версия новых хлопков

В Севастополе были слышны не только взрывы, но и стрельба.
В субботу, 3 сентября, в захваченном РФ Севастополе прогремели взрывы. После этого над городом появились клубы дыма.
Видео со звуками взрывов в местных пабликах опубликовали жители Севастополя.
По их данным взрывы были слышны в районе Малахового кургана.
Очевидны пишут, что в Севастополе были слышны не только взрывы, но и стрельба.
Вместе с тем российские Telegram-каналы сообщают, что это городе проходит историческая реконструкция событий времен Крымской войны на Малаховом кургане.
Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
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