Взрывы и клубы дыма в центре Севастополя: появилась неожиданная версия новых хлопков

Опубликованы кадры взрывов в Севастополе / pixabay.com

В субботу, 3 сентября, в захваченном РФ Севастополе прогремели взрывы. После этого над городом появились клубы дыма.

Видео со звуками взрывов в местных пабликах опубликовали жители Севастополя.

По их данным взрывы были слышны в районе Малахового кургана.

Видео дня

Очевидны пишут, что в Севастополе были слышны не только взрывы, но и стрельба.

Вместе с тем российские Telegram-каналы сообщают, что это городе проходит историческая реконструкция событий времен Крымской войны на Малаховом кургане.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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