Взрывы и столбы черного дыма: РФ нанесла ракетный удар по Полтавщине

РФ ударила ракетами по Полтавской области / mil.ru

В воскресенье, 24 апреля, в Полтавской области пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области", - отметил он.

По словам Лунина, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий", - добавил председатель ОВА.

В Сети сообщают о взрывах в области, а также о том, что видны черные столбы в результате пожаров.

Уточняется. что удар был нанесен в районе Кременчуга.

Напомним, 23 апреля Одесса подверглась ракетному удару. Повреждены объекты инфраструктуры, в том числе два жилых дома, один из них – 16-этажный. Погибли 8 человек, в числе которых 3-месячный ребенок. 18 человек получили ранения.

Одна из ракет попала на территорию кладбища, где разрушено более 1 тыс. кв. м территории. Тяжелые ранения получила женщина, убиравшая там могилы.

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