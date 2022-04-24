Взрывы и столбы черного дыма: РФ нанесла ракетный удар по Полтавщине

Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры, рассказал Дмитрий Лунин.
В воскресенье, 24 апреля, в Полтавской области пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.
"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области", - отметил он.
По словам Лунина, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
"Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий", - добавил председатель ОВА.
В Сети сообщают о взрывах в области, а также о том, что видны черные столбы в результате пожаров.
Уточняется. что удар был нанесен в районе Кременчуга.
Напомним, 23 апреля Одесса подверглась ракетному удару. Повреждены объекты инфраструктуры, в том числе два жилых дома, один из них – 16-этажный. Погибли 8 человек, в числе которых 3-месячный ребенок. 18 человек получили ранения.
Одна из ракет попала на территорию кладбища, где разрушено более 1 тыс. кв. м территории. Тяжелые ранения получила женщина, убиравшая там могилы.
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