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"Я что, не имею права?": полтавчанка уже 20 лет стаскивает к своему дому мусор

15 декабря 2021, 13:28
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Женщина не видит в этом ничего плохого.

В Полтаве женщина сносит под свой дом отходы со всего города / скриншот с видео "Суспільне"

В Полтаве женщина сносит под свой одноэтажный дом пакеты с мусором и всяческие отходы. Их так много, что они практически добрались до крыши здания.

Местные жители в шоке - из-за того, что у женщины под домом собралась свалка, заводятся грызуны. У себя дома соседи женщины неоднократно видели крыс, пишет "Суспільне".

"Мою посуду, посмотрела, а у меня на пороге крыса сидит, лапки моет. А перед этим у соседей две крысы сидели на столе, к этим тоже заходили крысы, потому что стало холодно и они начали куда-то прятаться", – рассказала соседка Елена Андреева.

В Подольском районном совете говорят, что мусор со двора женщины вывозили в прошлом году. Его тогда погрузили в 20 больших автомобилей.

Масштабы свалки впечатляют / скриншот с видео "Суспільне"

"Там бумага, я даже в сапожки бумагу кладу, пол холодный, даже на пол приходится бумагу стелить. Печку не могу растопить, потому что будет огонь. Люди увидят и будут поджигать мои вещи, семь раз уже палили. Что это за безобразие? Я что, не имею права себе домой принести что-нибудь? У них автомобили, квартиры, сколько добра. У меня есть какие-то претензии к их добру? Банки есть, консервация, которую я в церкви брала, нужно перебирать. Бутылки есть, надо пособирать и сдавать, потому что некогда было", — говорит полтавчанка Татьяна Приходько.

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Перебрать мусор у женщины нет времени / скриншот с видео "Суспільне"

В то же время мусор с ее двора будут вывозить и в этот раз. Отходы планируется утилизировать до конца этого года.

Ранее мы рассказывали, что одессит, не выдержав беспорядка на улице, своими руками убрал мусор, который изо дня в день накапливался в центральной части туристического города.

Парень ежедневно гулял с собакой по этой территории и каждый раз попадал на кучу различного мусора, который всегда вываливался из урны. Однажды, он взялся за уборку и собрал все следы человеческих рук.

Автор: Сергей Кущ
viber
мусор новости Полтавы
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