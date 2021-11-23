Пример, достойный подражания: в Одессе парень убрал мусорку - на ее месте выросли цветы

Местность изменилось до неузнаваемости.
Случай, достойный внимания и уважения, произошел в Одессе. Там местный житель Евгений Лата, не выдержав беспорядка на улице, своими руками убрал мусор, который изо дня в день накапливался в центральной части туристического города, говорится в Facebook-сообществе Территория.
Парень ежедневно гулял с собакой по этой территории и каждый раз попадал на кучу различного мусора, который всегда вываливался из урны.
Однажды, он взялся за уборку и собрал все следы человеческих рук.
Более того, Лата еще и посадил там цветы.
Все это он сделал своими руками и за свой счет.
Таким образом парень хотел "запретить" прохожим выбрасывать там мусор.
Стоит отметить, что территория, которая ранее была похода на мини-свалку, после такого поступка изменилась до неузнаваемости.
Напомним, в Одессе появилась новая смертельная опасность, спровоцирована анонсированными веерными отключениями света. Люди на кислороде рискуют умереть, так как концентраторы работают исключительно от электричества.
Смотрите видео ТСН: В Одессе парализовало работу аэропорта
Читайте также:
- В Одессе трагически погиб чемпион Украины по боксу: парень попал под трамвай
- В Одессе вспыхнуло общежитие, беременную долго не могли эвакуировать
- Под Одессой произошло страшное ДТП с участием патрульных: пострадали дети
- "Взял 4 тысячи долларов": в Одессе новый полицейский начальник попался на взятке в первый день работы
- В Одессе авто-леди устроила "боулинг" с автомобилем на парковке