Пример, достойный подражания: в Одессе парень убрал мусорку - на ее месте выросли цветы

Фото "после" / facebook.com/terytoriya14

Случай, достойный внимания и уважения, произошел в Одессе. Там местный житель Евгений Лата, не выдержав беспорядка на улице, своими руками убрал мусор, который изо дня в день накапливался в центральной части туристического города, говорится в Facebook-сообществе Территория.

Парень ежедневно гулял с собакой по этой территории и каждый раз попадал на кучу различного мусора, который всегда вываливался из урны.

Однажды, он взялся за уборку и собрал все следы человеческих рук.

Более того, Лата еще и посадил там цветы.

Все это он сделал своими руками и за свой счет.

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Таким образом парень хотел "запретить" прохожим выбрасывать там мусор.

Стоит отметить, что территория, которая ранее была похода на мини-свалку, после такого поступка изменилась до неузнаваемости.

Напомним, в Одессе появилась новая смертельная опасность, спровоцирована анонсированными веерными отключениями света. Люди на кислороде рискуют умереть, так как концентраторы работают исключительно от электричества.

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