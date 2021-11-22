"Взял 4 тысячи долларов": в Одессе новый полицейский начальник попался на взятке в первый день работы

Офицера задержали в тот же день, когда он был, наконец, официально утвержден в должности. До этого он около месяца был временным исполняющим обязанности.
В Одессе в первый день после назначения на должность на взятке попался полковник полиции. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре.
Офицера задержали в тот же день, когда он был, наконец, официально утвержден в должности. До этого он около месяца был временным исполняющим обязанности.
Задержан правоохранитель на 23-м километре автомобильной дороги "Одесса-Южный" сотрудники ГБР и СБУ.
По данным следствия, полковник требовал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства по факту подделки документов.
Расследование продолжается.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепропетровской области разгорелся масштабный скандал с полицейскими. Почти целый отдел полиции в Кривом Роге был пойман на взяточничестве.
олько за время досудебного расследования копы собрали 3 млн грн.
Речь идет об 11 полицейских во главе с начальником райотдела патрульной полиции. Копы собирали ежемесячную дань с фермеров, предпринимателей и сотрудников железной дороги.
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