Ядерный статус или смерть: победа Трампа поставила Украину перед выбором - FP

Ядерный Киев может быть единственным логическим результатом, который останется у украинцев.

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После победы Трампа Украина должна задуматься над ядерным статусом / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ключевое из материала Foreign Policy:

Украина допустила ошибку, избавившись от ядерного арсенала

Киев может пойти на восстановление ядерного потенциала в случае определенных рисков

Украина должна снова задуматься о восстановлении статуса ядерной державы. К этому решению страну подталкивают сразу два аспекта: победа Дональда Трампа на выборах в США и вероятное сокращение американской военной помощи. Об этом в авторской статье для журнала Foreign Policy пишет политический аналитик Кейси Мишель.

Как подчеркнул эксперт, еще в октябре Владимир Зеленский очертил стратегическую перспективу Украины. Президент озвучил два варианта: либо вступить в НАТО, либо получить ядерное оружие. И для тех, кто умеет включать голову и анализировать планы Владимира Путина, эти слова точно не были неожиданностью, считает Мишель.

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"Когда украинская государственность - и даже украинская идентичность, учитывая геноцидные усилия России - поставлена на карту, любая нация, разумеется, будет искать любой доступный вариант для выживания", - отмечает аналитик.

Мишель напоминает, что после распада СССР "явный ужас и четкие предостережения официальных лиц в Украине" были проигнорированы. Запад, а особенно США, активно давили на Киев, заставляя его избавиться от своего наследственного ядерного арсенала.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

"Пока Соединенные Штаты давили на Украину, чтобы она отказалась от ядерного оружия, российские военные все еще поддерживали пророссийских сепаратистов в Молдове и уже запустили программу вооруженного вмешательства в северную Грузию", - напоминает эксперт.

Как результат, по мнению многих украинцев, отказ от ядерного арсенала был ошибкой исторического масштаба. И даже в США сам Билл Клинтон выразил сожаление из-за того, что он, как президент США, в свое время приложил усилия, чтобы разоружить Украину.

"Это возвращает нас к переизбранию Трампа и недавним комментариям Зеленского (...) Это не произойдет мгновенно, но если НАТО будет продолжать закрывать двери для членства Украины - и для ядерного зонтика США - тогда ядерный Киев будет единственным логическим результатом, который останется", - резюмирует Кейси Мишель.

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Между тем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

Возвращение ядерного статуса Украине - о чем идет речь

Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе 17 октября заявил, что Украина нуждается либо в ядерном оружии, либо в членстве в НАТО. Он раскритиковал страны-подписанты Будапештского меморандума, подчеркнув, что после отказа от ядерного арсенала Украина вместо обещанных гарантий безопасности получила войну с Россией.

Кроме того, немецкий журналист Юлиан Рёпке из издания Bild заметил, что, по его информации, Украина якобы способна быстро восстановить ядерный потенциалв случае угрозы для Киева - за несколько недель.

Недавно генерал СБУ Виктор Ягун также сделал заявление о создании Украиной ядерного оружия. По его словам, Украина больше не может быть только просителем, если Запад не хочет помогать.

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