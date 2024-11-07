Ядерный статус или смерть: победа Трампа поставила Украину перед выбором - FP

Ключевое из материала Foreign Policy:
- Украина допустила ошибку, избавившись от ядерного арсенала
- Киев может пойти на восстановление ядерного потенциала в случае определенных рисков
Украина должна снова задуматься о восстановлении статуса ядерной державы. К этому решению страну подталкивают сразу два аспекта: победа Дональда Трампа на выборах в США и вероятное сокращение американской военной помощи. Об этом в авторской статье для журнала Foreign Policy пишет политический аналитик Кейси Мишель.
Как подчеркнул эксперт, еще в октябре Владимир Зеленский очертил стратегическую перспективу Украины. Президент озвучил два варианта: либо вступить в НАТО, либо получить ядерное оружие. И для тех, кто умеет включать голову и анализировать планы Владимира Путина, эти слова точно не были неожиданностью, считает Мишель.
"Когда украинская государственность - и даже украинская идентичность, учитывая геноцидные усилия России - поставлена на карту, любая нация, разумеется, будет искать любой доступный вариант для выживания", - отмечает аналитик.
Мишель напоминает, что после распада СССР "явный ужас и четкие предостережения официальных лиц в Украине" были проигнорированы. Запад, а особенно США, активно давили на Киев, заставляя его избавиться от своего наследственного ядерного арсенала.
"Пока Соединенные Штаты давили на Украину, чтобы она отказалась от ядерного оружия, российские военные все еще поддерживали пророссийских сепаратистов в Молдове и уже запустили программу вооруженного вмешательства в северную Грузию", - напоминает эксперт.
Как результат, по мнению многих украинцев, отказ от ядерного арсенала был ошибкой исторического масштаба. И даже в США сам Билл Клинтон выразил сожаление из-за того, что он, как президент США, в свое время приложил усилия, чтобы разоружить Украину.
"Это возвращает нас к переизбранию Трампа и недавним комментариям Зеленского (...) Это не произойдет мгновенно, но если НАТО будет продолжать закрывать двери для членства Украины - и для ядерного зонтика США - тогда ядерный Киев будет единственным логическим результатом, который останется", - резюмирует Кейси Мишель.
Ядерный шантаж Кремля
29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон".
Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине.
В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.
Между тем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.
Возвращение ядерного статуса Украине - о чем идет речь
Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе 17 октября заявил, что Украина нуждается либо в ядерном оружии, либо в членстве в НАТО. Он раскритиковал страны-подписанты Будапештского меморандума, подчеркнув, что после отказа от ядерного арсенала Украина вместо обещанных гарантий безопасности получила войну с Россией.
Кроме того, немецкий журналист Юлиан Рёпке из издания Bild заметил, что, по его информации, Украина якобы способна быстро восстановить ядерный потенциалв случае угрозы для Киева - за несколько недель.
Недавно генерал СБУ Виктор Ягун также сделал заявление о создании Украиной ядерного оружия. По его словам, Украина больше не может быть только просителем, если Запад не хочет помогать.
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