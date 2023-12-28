Ермак проанонсировал встречу Зеленского и Орбана

Встреча двух лидеров должна состояться "в ближайшем будущем".

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Долгое время Зеленский и Орбан избегали встреч, пока не пересеклись в Аргентине в декабре / Коллаж Главреда, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Руководитель ОП Андрей Ермак анонсировал встречу президента Владимира Зеленского и венгерского премьера Виктора Орбана в "ближайшем будущем".

В своем Telegram Ермак сообщил о "продуктивном" телефонном разговоре по этому поводу с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.

"В продолжение разговора Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем", - говорится в сообщении. видео дня

Также Ермак и Сиярто обсудили "продвижение Украины на евроинтеграционном пути".

Встреча Зеленского и Орбана

После долгого периода избегания официальных встреч премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 декабря согласился на переговоры с президентом Украины. Этому предшествовал внезапный разговор двух лидеров в Аргентине. По словам Орбана, встречу инициировал сам Зеленский, а на переговорах речь пойдет, в частности, о евроинтеграции Украины.

У Зеленского убеждают, что разговор "не будет сводиться только к вопросу нацменьшинств", но и затронет "широкий спектр двусторонних отношений, в том числе и экономику".

Известно, что Будапешт угрожал наложить "вето" на решение ЕС о начале переговоров о присоединении Украины к блоку. А однако в самый ответственный момент Орбан просто покинул зал голосования.

Венгрия с демонстративно нейтральной позиции в отношении Украины в состоянии полномасштабной войны с Россией выбрала вражескую. Сейчас премьер Виктор Орбан и его правительственные "прихвостни" распространяют российские нарративы и "проталкивают" в европейскую повестку дня якобы заранее определенное поражение Украины в пристоянии с Путиным.

Сам Орбан неоднократно утверждал, что Украина не способна одержать победу над "второй армией мира", и остается категоричным относительно выделения ЕС Украине финансовой и военной помощи.

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