Тимошенко отказалась рассказывать о полученных из США миллионах долларов

Юлия Тимошенко / УНИАН

Юлия Тимошенко, народный депутат и руководитель партии Батькивщина заявила о том, что не планирует объяснять как именно ей были выплачены детали по выплате ей из США суммы, эквивалентной 148 млн миллионам гривен.

Именно такой пост она опубликовала в социальной сети Facebook.

"Об изменениях в моей декларации. Так, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования. [...] Согласно законодательству, я сразу задекларировала полученный доход. Других подробностей не будет из-за законодательного регулирования в США юридических ограничений по делу", - написала Тимошенко.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко в своей электронной декларации отметила, что 24 апреля 2020 года получила 148 млн 345 тысяч гривен дохода. Его источник - компенсация ей вреда, причиненного политическими репрессиями тогдашними властями Украины в 2011-2014 годах.