За сутки более 13 тысяч заражений и 525 смертей: где больше всего больных COVID-19 в Украине

С коронавирусом были госпитализированы более трех тысяч человек / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 2 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 531 жителя страны. В том числе заболели 1 346 детей и 240 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 003 человека; летальных случаев - 525; выздоровели 23 535 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Донецкой и Житомирской областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1418;

Винницкая область – 568;

Волынская область – 647;

Днепропетровская область – 682;

Донецкая область – 803;

Житомирская область – 743;

Закарпатская область – 496;

Запорожская область – 709;

Ивано-Франковская область – 623;

Киевская область – 640;

Кировоградская область – 183;

Луганская область – 169;

Львовская область – 729;

Николаевская область – 424;

Одесская область – 418;

Полтавская область – 677;

Ровенская область – 461;

Сумская область – 371;

Тернопольская область – 310;

Харьковская область – 501;

Херсонская область – 150;

Хмельницкая область – 594;

Черкасская область – 493;

Черновицкая область – 164;

Черниговская область – 558.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 463 872 человека;

выздоровели - 2 995 727 пациента;

летальных исходов - 87 057;

проведено ПЦР-тестирований – 15 962 709.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Карантин в Украине

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

В Украине есть шесть регионов, которые по своим показателям могут быть выведены из красной зоны карантина. Однако государство не принимает решение о смягчении карантинных мер.

Власти запустили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных профессий. Однако государство не планирует вводить общее требование по прививкам для всего взрослого населения Украины. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом штамме коронавируса Омикрон и фиксировались ли его случаи в Украине.

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