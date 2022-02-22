Заберут деньги и депортируют: как заробитчанам не стать жертвой обмана при поиске работы в Германии

Заробитчане платят большие деньги посредникам, а вот работу получают далеко не всегда / Фото Reuters

Легально устроиться на работу в Германию почти что невозможно, поэтому украинцы пользуются услугами посредников, которые обещают им мифические вакансии по командировочному листу или по визе Van der Elst. В результате украинские заробитчане рискуют, что у них заберут все заработанное и депортируют.

Эксперт по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал изданию Obozrevatel, что украинцы могут работать в Германии лишь на основании немецкой рабочей визы. При этом они должны иметь диплом, подтвержденный в Германии, и сертификат, подтверждающий знание немецкого языка.

"В Украине такой документ может выдать, например, институт Гёте. Причем если вы по диплому юрист, то работать сварщиком в этой стране вы не сможете. Только по своей профессии", – отметил Воскобойник.

При этом украинцы наивно полагают, что если они заплатят посредникам, то обязательно смогут обойти запреты и получат работу в Германии. По факту, такие работники ничем не защищены, им могу не выплатить зарплату.

Воскобойник объяснил, в каких случаях стоит насторожиться при общении с посредником, обещающим трудоустройство за границей.

Реклама

"Первый признак того, что вас обманывают – если агентство просит деньги за трудоустройство. Работодатели в Германии платят по 2-3 официальные зарплаты агентствам за то, что они найдут им работника. А это немаленькие деньги. Например, зарплата инженера в сфере авиации достигает 7-8 тысяч евро, значит агентство получит за него 16-25 тысяч евро", – объяснил эксперт.

Работа в Германии по визе Van der Elst

Что касается трудоустройства в Германию через Польшу по визе Van der Elst, то для этого нужно сначала отработать три месяца в Польше.

"Получить эту визу очень сложно. Поэтому украинцам предлагают работать по командировочному листу (якобы польская фирма отправляет их в Германию в командировку, – ред.). Но все это только до первой проверки немецкого министерства труда. Когда такого работника обнаружат, у него заберут все заработанное и депортируют из страны на несколько лет", – предупредил Воскобойник.

По его словам, в парламенте еще с 2019 года лежит законопроект №2365 О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границей. Документ запрещает брать деньги, гонорары, комиссионные с клиентов, которые ищут работу за границей. За нарушение фирме грозит штраф в размере от 34 до 50 тысяч гривен. Однако законопроект за все это время прошел лишь первое чтение.

Тем временем украинцы продолжаются становится жертвами посредников, которые обещают им работу в Германии. В итоге украинцы влазят в долги, но обещанное трудоустройство так и не получают.

Как сообщал Главред, за 10 месяцев 2021 года выехали из Украины и не вернулись более 600 тысяч граждан. Этот показатель является самым высоким за последние 11 лет.

Также мы писали, где украинские заробитчане получают самую большую зарплату.

Читайте также: