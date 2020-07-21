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Террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования

Мужчина, который захватил заложников, сделал заявление в адрес чиновников.

21 июля 2020, 11:54
Террорист выдвинул требования / Конкурент

В Луцке во вторник утром, 21 июля, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами, в области введен план "заложник". Спустя некоторое время появились требования террориста.

Террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

В то же время стало известно, что глава МВД Арсен Аваков вылетел в Луцк.

По словам замминистра МВД Антона Геращенко, правоохранители делают все необходимое для того, чтобы эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников.

"Приоритетом есть диалог с лицом захватившим заложников", - добавил Геращенко.

Тем временем, центр города окружен БТРами и другое военной техникой.

Читайте также"Слышны выстрелы, автобус поврежден": Зеленский прокомментировал вооруженный захват заложников в ЛуцкеНапомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.

Новости Луцка террорист захват заложники требования
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