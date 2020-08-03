Террорист грозится взорвать БЦ Леонардо даже после своей смерти: готовится силовой сценарий

Силовики проводят операцию возле БЦ Леонардо / МВД

Террорист Сухроб Каримов, удерживающий в заложниках женщину в офисе Универсал Банка в БЦ Леонардо, говорит, что взрывное устройство может сработать, даже если его ликвидируют. На место происшествия подвезли БТР и сотрудников Альфы. Возможен силовой сценарий.

Известно, что под-бизнес центр уже подъехал БТР. На место происшествия прибыли сотрудники спецподразделения Альфа Службы безопасности Украины. Предполагается, что может быть реализован силовой сценарий.Читайте такжеЗахват в бизнес-центре Леонардо: в МВД готовятся к "полтавскому сценарию"

Удерживающий заложницу злоумышленник, по информации журналистов, обещает, что взрывчатка сработает даже после его смерти. Он закрепил на своей ноге трос, который ведет к рюкзаку, где, предположительно, бомба.

Напомним, сегодня, 3 августа, в 12 часов в полицию позвонила представительница Универсал Банка, офис которого расположен в БЦ Леонардо и сообщила о том, что к ним зашел мужчина в возрасте до 35 лет, который заявил о наличии бомбы в своем рюкзаке и попросил вызвать полицию.

Выяснилась личность террориста – это Сухроб Каримов, гражданин Узбекистана 1988 года рождения. Информация опубликована замглавы МВД Антоном Геращенко.

Сейчас одно из его главных требований – 40 тысяч гривен, о чем также рассказали сотрудники Универсал Банка.