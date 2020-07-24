СБУ усилила меры безопасности в Киеве - в чем причина

СБУ усилила меры безопасности в столице из-за событий в Луцке / Фото: УНИАН

После жутких событий с захватом заложников в Луцке, СБУ решила усилить в Киеве меры безопасности. В столице и в области установлен повышенный "желтый" уровень террористических угроз.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе", - говорится в сообщении.

Также в столичном регионе ввели усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов.

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"Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств", - сообщили в СБУ.

В то же время, начальник киевского городского и областного управления СБУ Олег Головаш отметил, что спецслужба обращает особое внимание на ситуацию с безопасностью в столичном регионе "независимо от заявлений каких-либо политических сил или представителей местной власти".

"Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью является в столице привычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", - добавил военный.

Теракт в Луцке

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и содержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.