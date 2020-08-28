Закрыть город для хасидов: в Умани решили ставить блокпосты

В Умани решили бороться с паломниками-хасидами / УНИАН

Мэр Умани Александр Цебрий призвал власти Украины разрешить обустроить контрольно-пропускные пункты для контроля въезда в город.

Кроме того, в интервью Радио Свобода он заявил о необходимости тестировать на COVID-19 тех хасидов, которые уже прибыли в город до введения запрета иностранцам на въезд в Украину.

По его словам, КПП уже действовали в начале вспышки COVID-19, но сейчас, когда Умань вместе со всей Черкасской области находится в "зеленой" зоне карантина, местные власти не имеет полномочий создать их снова.

"Но мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение, с тем, чтобы нам вернули такую ​​возможность. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была предоставлена ​​такая возможность - усиливать или ослаблять карантинные меры, потому что никто, кроме власти на местах, не может быстро ориентироваться, что нужно тому или иному городу", - отметил Цебрий.

А для тех паломников-хасидов, которые уже прибыли в Умань, он считает необходимым, "правильным и логичным" провести тестирование этих людей на наличие или отсутствие заболевания COVID-19.

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Напомним, Кабинет министров Украины с 28 августа закрыл въезд на территорию страны для иностранцев из-за эпидемии COVID-19. Таким образом, хасиды не смогут попасть в этом году в Умань на празднование Рош ха-Шана.

Глава МВД Арсен Аваков ранее заявил, что в правительстве выступили с инициативой запрета приезда хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет проводить мероприятия с участием граждан других стран.