"Заложники пропаганды": Грабский объяснил, почему Россия не будет наступать на Харьков

России пока невыгодно перебрасывать войска из-под Луганска на Харьков / УНИАН

Россия уже доказала то, что не может проводить одновременные оперативные действия на нескольких операционных направлениях, потому что у них просто не хватает ресурсов на это. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, используя свои достаточно большие ресурсы в такой неэффективный способ, они обречены на то, чтобы давить, выполняя политический заказ, именно на Донбасс, чтобы показать народу хоть какие-то успехи.

"Фактически они стали заложниками своих пропагандистских деклараций об "освобождении Донецка и Луганска". И сейчас, даже с точки зрения их пропагандистского "здравого смысла" будет сложно объяснить, почему они, не "освободив" Донецк и Луганск, перемещаются на Харьковщину", - объясняет Грабский.

По мнению эксперта, логика показывает, что перебрасывать эти силы в район Харькова значительно дольше и сложнее, чем просто переместить их из Северодонецка и Лисичанска на Попаснянский выступ и в район изюма и Святогорска, ведь там меньшие расстояния.

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