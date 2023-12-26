Залужный дал брифинг: что Главком говорил о мобилизации, фронте и войне в 2024 году

В частности, генерал Валерий Залужный дал прогноз, какой видит российско-украинскую войну в 2024 году.

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Залужный прокомментировал последние инициативы по мобилизации / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, Facebook В. Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел брифинг СМИ 26 декабря на фоне публикации законопроекта об усилении мобилизации в Украине. В частности, генерал разъяснил, чего ждет от мобилизации 2024 и какой видит ситуацию на фронте в следующем году. Об этом подробнее - на Главреде.

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Мобилизация 2024 - 500 тысяч мобилизованных, отсрочка и э-повестки

Еще давая комментарии ведущим телемарафона, Залужный подчеркнул, что Генштаб не давал запроса к Кабмину по поводу конкретных цифр по мобилизованным в 2024 году. Залужный постоянно подчеркивал, что за законодательные инициативы несут ответственность парламентарии.

В данные о 500 тыс. человек входят текущие потребности, формирование новых воинских частей и прогнозирование потерь в 2024 году.

По мобилизации лиц с II и III группамиинвалидности Главком сказал следующее: пригодность или непригодность к службе определяет ВВК, а не группа инвалидности.

"В новом законопроекте предложено, чтобы остались два понятия - пригодность или непригодность к военной службе и избавиться от такого понятия как "ограниченно пригодный",- сказал он.

Вместе с тем Залужный не стал отвечать на вопросы об отсрочке от мобилизации, потому что этим, отметил он, должна заниматься исполнительная власть.

Залужный прокомментировал электронные повестки - смотрите видео:

"Для ВСУ главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнят поставленные задачи. Мне нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать ведение боевых действий", - подчеркнул Залужный.

Также у Залужного поинтересовались внедрением э-повесток. Тот ответил, что это не является предложением Генштаба.

"Мы армия. Мы Вооруженные Силы Украины. Мы должны только воевать. Должны получать ресурсы и выполнять задачи. Мы не можем думать о том, чтобы вмешаться в гражданскую жизнь. Для этого есть соответствующие центральные органы власти", - сказал Главком.

Отдельно Главнокомандующий назвал два условия демобилизации военнослужащих.

"С Минобороны мы договорились на демобилизацию военных через 36 месяцев, но при определенных условиях. Первый фактор - это то, что не будет обострений на фронте, и второе - что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить", - сказал он.

Ситуация на фронте и "потеря" Марьинки

Главнокомандующий, отвечая на вопрос, считает ли он ситуацию в Авдеевке чем-то похожей с ситуацией в Бахмуте, призвал не делать "шоу или скорбь" вокруг конкретного населенного пункта.

"У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут за два-три месяца сделать (с Авдеевкой - Главред) то, что произошло с Бахмутом", - высказался генерал.

Залужный подчеркнул, что ВСУ "будут оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно - сохраняем людей, а потом отвоюем".

Он добавил, что украинские войска сейчасеще находятся в северной части Марьинки в Донецкой области.

Прогноз Залужного по войне в 2024 году

По словам Главнокомандующего, 2024 год будет отличаться от 2023-го. Командование "нашло проблемы и около 90% решений" этих вопросов - "чтобы действовать эффективнее и сохранить людей".

Мобилизация в Украине 2024

Накануне Кабмин внес в Верховную Раду законопроект по мобилизации. Согласно документу, предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить "меры" в отношении уклонистов (например, запрет на выдачу кредитов, получения / продления загранпаспорта и паспорта гражданина Украины) и расширить обязанности полиции - правоохранители тоже смогут вручать военнообязанным повестки.

Ранее в "Слуге народа" подтвердили получение запроса от военных о мобилизации 500 тысяч человек. Об этом также говорил Зеленский, но президент требовал больше аргументов, чтобы поддержать эту инициативу.

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