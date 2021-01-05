Западу выгодно, чтоб Украина легла под Россию – Касьянов

Что будет с Донбассом в 2021 и два пути Украины / Фокус

Проблема Донбасса в 2021 году решена не будет. Так как есть лишь два сценария войны на Донбассе в 2021 году, считает волонтер, блогер Юрий Касьянов.

Один из них – добровольно лечь под Россию. Причем этот сценарий выгоден для западных стран. Об этом Касьянов рассказал Главреду в материале План России и объятия Турции: что ждет Донбасс в 2021 году.

"Никакой переговорный формат не сможет привести к восстановлению мира на Донбассе и территориальной целостности Украины – ни "Минск", ни будапештский формат, о котором так часто говорит власть. Есть лишь два варианта решения проблемы Донбасса: или Украина сдается и ложится под Россию (Запад смотрит на это положительно, поскольку устал от бодания с Россией и хочет торговать с ней), или происходит заморозка ситуации в ее нынешнем виде", – отметил эксперт.

То есть в лучшем случае Украина сохранит замороженный конфликт с периодическими обстрелами, в худшем – полностью утратит свой суверенитет.

По его мнению, решать вопрос Донбасса необходимо силовыми методами: придется отбивать свои же территории с оружием в руках.

"Ведь достижение мира сейчас в любом случае будет предусматривать возвращение Украины в лоно Российской империи, и больше нас оттуда уже не выпустят. А все эти форматы и переговоры – ерунда. Пока Россия считает Украину своей территорией, своим осколком, она будет за нас драться. Мы тоже должны драться, других вариантов нет", – подчеркнул Касьянов.

Ждать помощи Украине неоткуда, заверил блогер. На западных партнеров рассчитывать не приходится: у них либо недостаточно сил для помощи, либо они пытаются спихнуть Украину под чью-то протекцию.

Читайте такжеТурция намекает Украине на силовое решение проблемы Донбасса"Запад настойчиво подталкивает Украину в объятия Турции, что абсолютно не радует, поскольку Турция никогда не скрывала своих планов по восстановлению могущества в рамках Османской империи. Не может радовать перспектива выйти из объятий одной империи – и тут же попасть в объятия другой", – отметил он.

Решением проблемы он видит союз с традиционными европейскими старыми и молодыми демократиями: Словакией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией и другими.

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