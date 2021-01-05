Западу выгодно, чтоб Украина легла под Россию – Касьянов

Что будет с Донбассом в 2021 году, пояснил волонтер, блогер Юрий Касьянов.
Проблема Донбасса в 2021 году решена не будет. Так как есть лишь два сценария войны на Донбассе в 2021 году, считает волонтер, блогер Юрий Касьянов.
Один из них – добровольно лечь под Россию. Причем этот сценарий выгоден для западных стран. Об этом Касьянов рассказал Главреду в материале План России и объятия Турции: что ждет Донбасс в 2021 году.
"Никакой переговорный формат не сможет привести к восстановлению мира на Донбассе и территориальной целостности Украины – ни "Минск", ни будапештский формат, о котором так часто говорит власть. Есть лишь два варианта решения проблемы Донбасса: или Украина сдается и ложится под Россию (Запад смотрит на это положительно, поскольку устал от бодания с Россией и хочет торговать с ней), или происходит заморозка ситуации в ее нынешнем виде", – отметил эксперт.
То есть в лучшем случае Украина сохранит замороженный конфликт с периодическими обстрелами, в худшем – полностью утратит свой суверенитет.
По его мнению, решать вопрос Донбасса необходимо силовыми методами: придется отбивать свои же территории с оружием в руках.
"Ведь достижение мира сейчас в любом случае будет предусматривать возвращение Украины в лоно Российской империи, и больше нас оттуда уже не выпустят. А все эти форматы и переговоры – ерунда. Пока Россия считает Украину своей территорией, своим осколком, она будет за нас драться. Мы тоже должны драться, других вариантов нет", – подчеркнул Касьянов.
Ждать помощи Украине неоткуда, заверил блогер. На западных партнеров рассчитывать не приходится: у них либо недостаточно сил для помощи, либо они пытаются спихнуть Украину под чью-то протекцию.
Читайте такжеТурция намекает Украине на силовое решение проблемы Донбасса"Запад настойчиво подталкивает Украину в объятия Турции, что абсолютно не радует, поскольку Турция никогда не скрывала своих планов по восстановлению могущества в рамках Османской империи. Не может радовать перспектива выйти из объятий одной империи – и тут же попасть в объятия другой", – отметил он.
Решением проблемы он видит союз с традиционными европейскими старыми и молодыми демократиями: Словакией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией и другими.
Новости Донбасса
- Украина в случае прямой войны устроит России новый Афганистан, заявил советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации на переговорах в ТКГ Алексей Арестович.
- Украинская разведка раскрыла личные данные боевиков "ЛДНР". Документы касаются отчетности по коронавирусу.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря заявил, что Россия рано или поздно покинет аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. Однако Киев уже сейчас ведет работу над реинтеграцией своих территорий.
- Президент Украины Владимир Зеленский в рамках одного из интервью назвал "ужасной" перспективу новой военной атаки России из Крыма и допустил объявление всеобщей военной мобилизации на территории страны в случае реализации такого сценария.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".