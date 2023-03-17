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Защищал Украину с 2014 года: на Донбассе оборвалась жизнь киборга Сергея Кройтора

17 марта 2023, 13:00
Только за первые годы войны в Донбассе Сергей Кройтор прошел две ротации на Донецком аэропорту.
Погибший киборг
Погибший киборг / Facebook Сергій Кройтор

На Донбассе погиб защитник Донецкого аэропорта военный Сергей Кройтор.

После ухода в отставку из десантных войск, 16 лет он проработал с дизайнером Михаилом Ворониным, а затем открыл маленькое собственное производство по пошиву одежды. После начала Революции Достоинства отстаивал права украинцев на Майдане и летом 2014 ушел на фронт, пишет ZN.ua.

Только за первые годы войны в Донбассе Сергей Кройтор прошел две ротации на Донецком аэропорту.

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Погибший киборг
Погибший киборг / Facebook Сергій Кройтор

"Не верил, что выйдем. Аэропорт упал. В окна РПГ летели. Здесь уже нечего было защищать. Но и приказ отдать было некому. Ребята начали звонить по телефону домой. Кто жене, кто сыну. Сказать: "Я тебя люблю". Не прощались. Просто говорили о любви. Хотя и так все было понятно. Я тоже пытался Любе позвонить. Связи не было…", - рассказывал тогда боец.

Погиб украинский киборг с позывным Хоттабыч 15 марта возле села Ямполь Донецкой области.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами на Луганщине в день рождения своей жены 28 февраля погиб защитник Украины Максим Клименко. 14 марта его провели в последний путь, а 13 марта ему должно было бы исполниться 35 лет.

Также в боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб военнослужащий Игорь Илечко из села Будькив Львовской области. Сиротой остался маленький сын воина.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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