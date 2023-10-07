Защитники Украины за сутки серьезно продвинулись вперед: в ВСУ раскрыли детали

Враг снова применяет тактику "мясных штурмов". Украинские военные отбивают вражеские атаки, не давая оккупантам продвинуться.

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ВСУ продвинулись на разных участках до 400 м на юг от Бахмута / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 33 окрема механізована бригада

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш заявил, что Силы обороны Украины на разных участках южного фланга Бахмута за минувшие сутки продвинулись вперед до 400 метров. Теперь военным нужно закрепиться на достигнутых рубежах – тогда можно будет объявить детали успешного продвижения.

Евлаш не стал уточнять, о каких именно участках фронта идет речь.

"Мы должны выждать паузу, когда мы сможем закрепиться уже и сможем говорить об этом более открыто. Так, у нас есть успехи. Продолжаем вытеснять врагов", – заявил он в эфире Радио Свобода.

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В частности, в районе села Андреевка российские захватчики пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Противник снова применяет тактику "мясных штурмов". Разные подразделения Сил обороны Украины общими усилиями отбивают вражеские атаки, не давая оккупантам продвинуться.

Представитель ВСУ добавил, что серьезные бои продолжаются в районе железной дороги в Клещеевке. Защитники страны закрепляются на позициях, хотя в целом обстановка "сложная и очень напряженная".

"Там противник каждый день использует сотни, если не тысячи артиллерийских снарядов, но, несмотря на это, мы держим фронт", – сказал Евлаш.

Ситуация на фронте - последние новости

Подразделения Сил обороны Украины продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, где за последнее время сумели незначительно продвинуться вперед. Согласно опубликованным геолокационным кадрам, украинские силы продвинулись к полосе деревьев к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Об этом идет речь в обзоре Института изучения войны (ISW).

В ВСУ также сообщили о самом трудном направлении, где проходят самые тяжелые бои. Противник не оставляет попыток вернуть себе ранее занимаемые позиции в районе Бахмута и Купянска.

ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на юге. Позиции россиян на Запорожье штурмовала группа, в которую входили четверо украинских воинов.

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